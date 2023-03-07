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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Maaşı indir 2 yıl kal!

Samet YÜKSEL
Maaşı indir 2 yıl kal!

Golcüsünün üstün performansı sonrası 1+1 yıllık önerisini değiştiren Kanarya, şimdi de 2.5 milyon Euro’luk maaş talebini azaltmaya çalışıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kontrat yenilemek için görüşmelerde bulunulan Enner Valencia, her geçen gün yönetimin gardını düşünüyor. Sarılacivertli formasıyla 100. maçına Kayseri deplasmanında çıkan Valencia, bu sezon ligde 23 gol atarken, tüm kulvarlarda 30 gole katkı verdi. (26 gol-4 asist). Fenerbahçe camiası da 33 yaşındaki santrforun geleceğini merak ediyor. Yönetim ilk olarak 1+1 yıllık imza teklifinde bulunmuş ancak Ekvadorlu futbolcu, 2 yıl ve toplamda 5 milyon Euro net ücret konusunda ısrarcı olmuştu.

1.7 MILYON EURO MAAŞ TEKLİFİ
Valencia'nın istediği yıllık 2.5 milyon Euro maaşı da fazla bulan sarı-lacivertliler, teklifini iletmeye hazırlahıyor. Fenerbahçeli idareciler, tecrübeli oyuncuya 1.7 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif sunacak. Valencia, Fenerbahçe'den bonuslarla birlikte 2.6 milyon Euro kazanıyor. Bilindiği üzere Brezilya basını, yıldız futbolcunun peşinde İnternacional kulübünün olduğunu ve anlaşmaya sıcak baktığını iddia etmişti.

MAKİNE!
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maçta ter döktü. Bunların 23'üne ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki forvet, 26 gol atarken 4 de asist yaptı. Süper Lig gol krallığında zirvede olan Ekvadorlu futbolcu, milli takımı ile de Katar'da boy gösterdi. Turnuvanın açılış golünü kaydeden Valencia, 3 maçta 3 kez ağları sarstı.

SEVİLLA'DA 3 BİN TÜRK
İSPANYOL basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla-Fenerbahçe maçı için yüksek güvenlik derecesi verildiğini duyurdu. AS'ın haberine göre, perşembe günü İspanya'da gerçekleşecek mücadeleye 3 binden fazla Türk taraftar gidecek. Sarılacivertli futbolseverler, karşılaşma boyunca takımlarına destek verip, rövanş için avantajlı bir skor alınmasını sağlamaya çalışacak.

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Maaşı indir 2 yıl kal!
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