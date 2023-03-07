Maaşı indir 2 yıl kal!

enerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve kontrat yenilemek için görüşmelerde bulunulan Enner Valencia, her geçen gün yönetimin gardını düşünüyor. Sarılacivertli formasıyla 100. maçına Kayseri deplasmanında çıkan Valencia,Fenerbahçe camiası da 33 yaşındaki santrforun geleceğini merak ediyor. Yönetim ilk olarak 1+1 yıllık imza teklifinde bulunmuş ancak Ekvadorlu futbolcu, 2 yıl ve toplamdakonusunda ısrarcı olmuştu.Valencia'nın istediği yıllık 2.5 milyon Euro maaşı da fazla bulan sarı-lacivertliler, teklifini iletmeye hazırlahıyor. Fenerbahçeli idareciler, tecrübeli oyuncuya. Valencia, Fenerbahçe'den bonuslarla birlikteBilindiği üzere Brezilya basını, yıldız futbolcunun peşinde İnternacional kulübünün olduğunu ve anlaşmaya sıcak baktığını iddia etmişti.Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maçta ter döktü. Bunların 23'üne ilk 11'de başlayan 33 yaşındaki forvet, 26 gol atarken 4 de asist yaptı. Süper Lig gol krallığında zirvede olan Ekvadorlu futbolcu, milli takımı ile de Katar'da boy gösterdi. Turnuvanın açılış golünü kaydeden Valencia, 3 maçta 3 kez ağları sarstı.İSPANYOL basını, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Sevilla-Fenerbahçe maçı içinverildiğini duyurdu. AS'ın haberine göre, perşembe günü İspanya'da gerçekleşecek mücadeleyegidecek. Sarılacivertli futbolseverler, karşılaşma boyunca takımlarına destek verip,sağlamaya çalışacak.