Maç bahane Malcom şahane

Fenerbahçe,geçtiğimiz mart ayında iş birliği anlaşması imzaladığı Zenit'in organize edeceği dörtlü futbol turnuvası için Rusya'ya gitmeyi planlarken,Sarı-lacivertli yönetim, Rus kulübünde forma giyen ve bu sezon ligdeAncak Rusya'da yaşanan iç karışıklığın bu turnuvayı nasıl etkileyeceği de merak konusu. 1-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak organizasyonda sarı-lacivertli takımın maç programı şöyle:19.30 Zenit-F.Bahçe,19.30 F.Bahçe-Kızılyıldız,14.00 Neftçi Bakü-F.Bahçe.F.Bahçe orta alana Chelsea'nin yıldız ismi Denis Zakaria'yı transfer etmek için harekete geçti. Bonservisi Juventus'ta olan Zakaria, Chelsea'de kiralık olarak forma giydikten sonra İtalyan ekibine döndü. Ancak Juventus bu oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.Zakaria geçtiğimiz sezon Chelsea'da sadece 13 maçta forma F.Bahçe 4 yıl önce de istemişti. giymişti ve 1 gol atmıştı.