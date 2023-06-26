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Giriş Tarihi: 26.6.2023

Maç bahane Malcom şahane

BERKAY TURAN
Maç bahane Malcom şahane
Fenerbahçe, geçtiğimiz mart ayında iş birliği anlaşması imzaladığı Zenit'in organize edeceği dörtlü futbol turnuvası için Rusya'ya gitmeyi planlarken, aklı sadece sahada değil. Sarı-lacivertli yönetim, Rus kulübünde forma giyen ve bu sezon ligde 27 maçta 23 gol-9 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Malcom'un da peşinde. Ancak Rusya'da yaşanan iç karışıklığın bu turnuvayı nasıl etkileyeceği de merak konusu. 1-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak organizasyonda sarı-lacivertli takımın maç programı şöyle: 9 Temmuz: 19.30 Zenit-F.Bahçe, 12 Temmuz: 19.30 F.Bahçe-Kızılyıldız, 15 Temmuz: 14.00 Neftçi Bakü-F.Bahçe.

ZAKARİA HAMLESİ
F.Bahçe orta alana Chelsea'nin yıldız ismi Denis Zakaria'yı transfer etmek için harekete geçti. Bonservisi Juventus'ta olan Zakaria, Chelsea'de kiralık olarak forma giydikten sonra İtalyan ekibine döndü. Ancak Juventus bu oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. 26 yaşındaki İsviçreli ön libero, bu nedenle düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe imza atmaya sıcak bakıyor. Zakaria geçtiğimiz sezon Chelsea'da sadece 13 maçta forma F.Bahçe 4 yıl önce de istemişti. giymişti ve 1 gol atmıştı.

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Maç bahane Malcom şahane
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