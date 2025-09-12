Macera 7 yıldır şampiyon olamayanlara inanmaktır

Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Fenerbahçe YouTube kanalında canlı yayına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Saran, adaylık süreci ve hedefleriyle ilgili "Başkan adayı olamaz dediler, olduk. 'Başkan olamaz' diyorlar, olacağız. 'Başkan olursa başkanlık yapamaz' diyorlar, yapacağız. Hiç merak etmeyin, şampiyon da olacağız.dedi. Saran, Ali Koç'un "Camiamız bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız, yeni bir maceraya mı atılacağız?" sözlerine ise şöyle cevap verdi: "Ben neye macera derim biliyor musunuz? 7 yıldır şampiyon olamayanlardan şampiyonluk beklemeye..."