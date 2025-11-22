Maestro %51 F.Bahçe’de

Devre arası transferi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Tedesco'nun isteğiyle Alanyaspor'dan Maestro'yu listesine almıştı. Vakit kaybetmeyen sportif direktör Devin Özek, Akdeniz kulübüyle temasa geçerek mali şartlar üzerine görüşmeleri başlattı. 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı bonservisiyle almayı planlayan sarılacivertliler, takas seçeneği de dahil birçok formül üzerinden pazarlık yapıyor. Alanyaspor yönetiminin transfere olumlu baktığı öğrenilirken, oyuncunun yeni yılda F.Bahçe forması giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Fred'e alternatif olarak düşünülen Maestro, bu sezon turuncu-yeşilli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





TÜRKİYE SABAH'TAN ÖĞRENDİ

SABAH Spor, F.Bahçe'nin Maestro ile ilgilendiğini dün manşetten verdiği haberle duyurdu.