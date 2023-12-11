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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Mahşerin 4 atlısı!

BERKAY TURAN
Mahşerin 4 atlısı!

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de attığı 40 golün 33’ü Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can’dan geldi

Beşiktaş derbisinde 3 puanı 3-1'lik skorla alan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 40 golün 33'ünde Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin imzası var. Önceki gün Dzeko ve Szymanski birer gol attı. Tadic bir gol, bir asistle oynadı. Bir topu direkten dönen İrfan Can rakip kaleyi 4 kez yokladı, 53 kez topla buluştu ve yüzde 82.4'lük pas isabeti sağladı. Süper Lig'de geride kalan 15 maçın 15'inde de görev alan bu dört oyuncudan 37'lik Dzeko 12 golle krallığa koşarken, arkadaşlarına da 2 asistle katkı verdi. Asist yaparak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. 35 yaşındaki Tadic 7 gol, 6 asiste ulaştı. Szymanski, 8 kez fileleri havalandırırken 4 asist yaptı. Beşiktaş derbisini boş geçse de İrfan Can Kahveci 6 gol, 3 asistle Cengiz Ünder'e formayı kaptırmadı.

ROSSI'DEN 1 MİLYON DOLAR BONUS
Sezon başında Diego Rossi'yi 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew'e satan Fenerbahçe, oyuncunun takımının MLS'te şampiyon olmasıyla 1 milyon dolar (yaklaşık 30 milyon TL) başarı bonusu kazandı. Sarı-lacivertliler, Amerika ekibinin futbolcuyu satması halinde yüzde 15 payın da sahibi olacak. Uruguaylı futbolcu, Columbus ile bu sezon 16 maçta 5 gol-6 asiste imza attı. 25 yaşındaki kanat forvet, F.Bahçe ile 90 maç oynamış, 10 gol-20 asistlik katkı vermişti.

F.BAHÇE'DEN TFF'YE: BU BİR MESAJ MI?
Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinin ardından Samandıra'da toplanarak, hakem hatalarıyla ilgili görüntülü rapor hazırlattı. Maç içinde başta net penaltı pozisyonları olmak üzere, verilen ve verilmeyen kararlarla ilgili oluşturulan rapor, TFF'ye gönderildi. Hakem Atilla Karaoğlan'ın, Szymanski'nin düşürüldüğü penaltı pozisyonuna çok yakın olduğu ve görmemesinin imkânsız olduğu belirtilen raporda, iki penaltı kararının da VAR'a bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı soruldu.

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Mahşerin 4 atlısı!
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