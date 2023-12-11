Mahşerin 4 atlısı!

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de attığı 40 golün 33’ü Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can’dan geldi
Beşiktaş derbisinde 3 puanı 3-1'lik skorla alan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 40 golün 33'ünde Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin imzası var. Önceki gün Dzeko ve Szymanski birer gol attı. Tadic bir gol, bir asistle oynadı. Bir topu direkten dönen İrfan Can rakip kaleyi 4 kez yokladı, 53 kez topla buluştu ve yüzde 82.4'lük pas isabeti sağladı. Süper Lig'de geride kalan 15 maçın 15'inde de görev alan bu dört oyuncudan 37'likDzeko 12 golle krallığakoşarken, arkadaşlarınada 2 asistle katkıverdi. Asist yaparak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. 35 yaşındaki Tadic 7gol, 6 asiste ulaştı. Szymanski,8 kez fileleri havalandırırken4 asist yaptı. Beşiktaş derbisini boş geçse de İrfan Can Kahveci6 gol, 3 asistle Cengiz Ünder'e formayı kaptırmadı.
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F.BAHÇE'DEN TFF'YE: BU BİR MESAJ MI? Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisinin ardından Samandıra'da toplanarak, hakem hatalarıyla ilgili görüntülü rapor hazırlattı. Maç içinde başta net penaltıpozisyonları olmak üzere, verilenve verilmeyen kararlarla ilgili oluşturulan rapor, TFF'ye gönderildi. Hakem Atilla Karaoğlan'ın, Szymanski'nin düşürüldüğü penaltı pozisyonuna çok yakın olduğu ve görmemesinin imkânsız olduğu belirtilen raporda, iki penaltı kararının da VAR'a bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı soruldu.