Manu’dan büyük teklif

Fenerbahçe'nin sezon başında Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığıŞimdiden Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Polonyalı futbolcu için önceki gün menajeri, "Kulübünün ondan 30-40 milyon Euro para kazanabileceğini düşünüyorum ama bence o paha biçilmez bir yıldız" demişti.İtalyan ekibi Napoli'nin adım adım izlediği Szymanski için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United da devreye girdi.Devre arasına kadar oyuncuyu yakın takibe alacak olan İngiliz ekibinin ocak ayında da resmi teklifini ileteceği öğrenildi.