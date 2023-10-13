Manu’dan büyük teklif

İngiliz ekibi ara transferde 25 milyon Euro ile sarılacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Futbolcunun menajeri, Polonyalı yıldız için yaptığı açıklamada “Paha biçilmez”demişti
Fenerbahçe'nin sezon başında Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı SebastianSzymanski, performansıylayüzleri güldürürken,piyasasını dayükseltiyor. Şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Polonyalı futbolcu için önceki gün menajeri, "Kulübünün ondan 30-40 milyon Euro para kazanabileceğini düşünüyorum ama bence o paha biçilmez bir yıldız" demişti. Buaçıklamanın üzerindensaatler geçmeden yenibir talip daha çıktı.
İZLENECEKLER LİSTESİNE GİRDİ
İtalyan ekibi Napoli'nin adım adım izlediği Szymanski için Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United da devreye girdi. Sarı-lacivertli takımdan kaleciAltay Bayındır'ı alan ve kulüpleilişkileri iyi olan Kırmızı Şeytanlar,Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro civarındabir teklif yapmaya hazır. Devre arasına kadar oyuncuyu yakın takibe alacak olan İngiliz ekibinin ocak ayında da resmi teklifini ileteceği öğrenildi.