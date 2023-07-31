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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Marsilya’nın talepleri bitmiyor!

Samet YÜKSEL
Marsilya’nın talepleri bitmiyor!

10 milyon Euro artı bonusla 11 milyon Euro’luk teklifi kabul eden Marsilya, daha sonra 10 milyonun yarısından fazlasını peşin istedi. Son olarak bonusları artırıp 16 milyon Euro’ya kadar çıktılar

Fenerbahçe kanat transferinde hem yerli kuralına takılmamak hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olduğu için Cengiz Ünder'de ısrarcı. Ancak Marsilya'nın istekleri, sarı-lacivertli yönetimi çıldırtmak üzere. Yönetim hala orta yolu bulmaya çalışırken, Fransız kulübünün her gün değişen ve artan taleplerinin devam etmesi halinde resti çekip masadan kalkmayı da göze almış durumda.

CENGİZ CEPHESİNDE SORUN YOK
Marsilya'nın taraftar grupları bile 26 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasının an meselesi olduğunu belirtip Cengiz için veda paylaşımları yaparken, transferin sonucu merakla bekleniyor. Tecrübeli sağ kanat, 4 yıllık kontrat ve senelik 2.7 milyon Euro (80 milyon TL) maaş teklifini kabul etti. Ancak kulübü, ilk olarak 10 milyon Euro + bonuslardan oluşan 11 milyon Euro'luk bonservise 'Tamam' dedi. Ardından 10 milyon Euro'nun yarısından fazlasını peşin ödenmesini istedi. Son olarak da bonusları artırıp rakamı 16 milyon Euro'ya çekti.

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Marsilya’nın talepleri bitmiyor!
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