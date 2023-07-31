Marsilya’nın talepleri bitmiyor!

Fenerbahçe kanat transferinde hem yerli kuralına takılmamak hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olduğu için Cengiz Ünder'de ısrarcı. Ancak Marsilya'nın istekleri, sarı-lacivertli yönetimi çıldırtmak üzere. Yönetim hala orta yolu bulmaya çalışırken, Fransız kulübünün her gün değişen ve artan taleplerinin devam etmesi halinde resti çekip masadan kalkmayı da göze almış durumda.Cengiz için vedapaylaşımları yaparken, transferinsonucu merakla bekleniyor.Tecrübeli sağ kanat,Ancakkulübü, ilk olarak 10 milyonEuro + bonuslardan oluşan11 milyon Euro'luk bonservisededi. Ardından10 milyon Euro'nun yarısındanfazlasını peşin ödenmesiniistedi.