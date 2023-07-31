Marsilya’nın talepleri bitmiyor!

10 milyon Euro artı bonusla 11 milyon Euro’luk teklifi kabul eden Marsilya, daha sonra 10 milyonun yarısından fazlasını peşin istedi. Son olarak bonusları artırıp 16 milyon Euro’ya kadar çıktılar
Fenerbahçe kanat transferinde hem yerli kuralına takılmamak hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği bir isim olduğu için Cengiz Ünder'de ısrarcı. Ancak Marsilya'nın istekleri, sarı-lacivertli yönetimi çıldırtmak üzere. Yönetim hala orta yolu bulmaya çalışırken, Fransız kulübünün her gün değişen ve artan taleplerinin devam etmesi halinde resti çekip masadan kalkmayı da göze almış durumda.
CENGİZ CEPHESİNDE SORUN YOK
Marsilya'nın taraftargrupları bile 26 yaşındakioyuncunun takımdan ayrılmasınınan meselesi olduğunubelirtip Cengiz için vedapaylaşımları yaparken, transferinsonucu merakla bekleniyor.Tecrübeli sağ kanat, 4yıllık kontrat ve senelik 2.7milyon Euro (80 milyon TL)maaş teklifini kabul etti. Ancakkulübü, ilk olarak 10 milyonEuro + bonuslardan oluşan11 milyon Euro'luk bonservise'Tamam' dedi. Ardından10 milyon Euro'nun yarısındanfazlasını peşin ödenmesiniistedi. Son olarak dabonusları artırıp rakamı 16milyon Euro'ya çekti.