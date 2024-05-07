Matematiksel olarak yarışın içindeyiz!

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enerbahçe, Konyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Maça iyi başladık… Aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı.
Değişikliklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.
Sorumluluk bana aittir. 7-8 net pozisyona girdik ama gol bulamadık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sonuçta yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hâlâ yarışın içindeyiz. Ümitle ilgili bir şey diyemem ama matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."
35 SANİYEDE BİTİRDİ, SORU ALMADI
SON
3 haftada 2 beraberlik alan İsmail Kartal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan sonra basın toplantısında da konuşma gerçekleştirdi ancak çok kısa sürdü. 62 yaşındaki hoca sözlerini 35 saniyede tamamladı. Ardından ise İsmail Kartal, toplantıya az sayıda gelen basın mensuplarından soru almadı.