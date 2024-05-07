Matematiksel olarak yarışın içindeyiz!

enerbahçe, Konyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası şunları söyledi:Değişikliklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk.Sorumluluk bana aittir. 7-8 net pozisyona girdik ama gol bulamadık.3 haftada 2 beraberlik alan İsmail Kartal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan sonra basın toplantısında da konuşma gerçekleştirdi ancak çok kısa sürdü. 62 yaşındaki hoca sözlerini 35 saniyede tamamladı. Ardından ise İsmail Kartal, toplantıya az sayıda gelen basın mensuplarından soru almadı.