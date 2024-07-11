Maximin F.Bahçe’de

Fenerbahçe, bir süredir yoğun çaba harcadığı Allan Saint-Maximin transferini olumlu sonuçlandırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği Fransız yıldız için geçtiğimiz günlerde Al-Ahli kulübünün kapısını çalıp teklifini iletti.27 yaşındaki sol kanat bu görüşme sonrası kulüp yetkililerine F.Bahçe forması giymek istediğini belirterek kendisine kolaylık sağlanmasını istedi.Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun ayrılık talebinin ardından Al- Ahli kulübünün yetkileriyle bir kez daha temasa geçti.Taraflar arasında kısa süre içerisinde imzaların atılarak işin resmiyete döküleceği, yapılacak anlaşmada satın alma opsiyonu da olacağı belirtildi. 2023'ün Temmuz ayında Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint- Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.