Mourinho’dan maç sonrası G.Saray’a çok ağır sözler: Maymun gibi zıpladılar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourino, Galatasaray'a göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların iyi bir takım olmadığını söyleyen Portekizli hoca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz çok iyiyiz, çok güçlüyüz, bunu göstermek istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA'da eve döndüler, bize karşı evlerinde kaleye tek bir şut attılar. Kendi güçlerine inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler."

YER ALTI STRATEJİSİNDE İYİLER

"Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Maçın büyük ve iyi olmasının sorumlusu hakemdi. İki taraf adına iyi mücadele vardı. Bir takım beraberlik, diğer takım kazanmak istiyordu ama futbolda bu durum normal. 20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey, 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu."

MOURİNHO'NUN KARARINI BEĞENMEDİ

Kaptan Dzeko, kırık koluna rağmen UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında olduğu gibi sahaya ilk 11'de çıktı. Mourinho 83'te 38 yaşındaki Dzeko'yu kenara alıp Talisca'yı oyuna sürdü. Ancak bu duruma Dzeko hiç memnun olmadı. Oyundan alınırken iki elini açarak hocasına "Neden çıkıyorum" dedi. Portekizli hoca oyuncusunun kafasını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.

G.SARAY'DAN SUÇ DUYURUSU!

Mourinho'nun söylediği sözler için G.Saray sert bir bildiri yayınladı. İngilizce "Irkçılığa hayır" başlığıyla verilen açıklama şöyle: "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün (dün) ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."

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Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde derbi kazanamadı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenilmişti. Dün de sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

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F.Bahçe'nin ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi dün bitti. 17. haftada 1-1 sona eren Eyüp karşılaşması sonrası çıktığı 7 müsabakayı kazanmıştı. En son 15. hafta Beşiktaş'a mağlup olan Kanarya'nın yenilmezlik serisi ise 10 maça çıktı.