Medina’nın yedeği Ordonez

Fenerbahçe, transferin son gününe kadar Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Medina'yı renklerine katmak için mücadele vermiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Fakat taraflar devre arası için el sıkışmıştı. Oyuncunun 29 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalması endişeye neden olsa da
durumunda korkulacak bir şey olmadığı belirtildi. Arjantinli orta sahayla ilgili son durumu, Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti'ye sorduk.
Zor günler geçiren kulüp, 15 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata oyuncusunu satmayacak. Gatti bu durum için "Arjantin temsilcisi paraya hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç halinde"
dedi.
15 MİLYON EURO'NUN ALTINA BIRAKMAYACAKLAR
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'yu ödediği takdirde futbolcuyu kadrosuna katacağını
söyleyen Gatti, "Medina
sezon başında Fenerbahçe'ye
gitmeyi çok istedi.
Ancak Arjantin kulübü
oyuncuyu bırakmayınca
transfer ocak ayına
kaldı. Medina hâlâ İstanbul'a
gitmeyi ve formayı
giymek istiyor. Ancak İstanbul temsilcisi yaşanacak olası sıkıntıyı da göz önünde tutarak alternatifini de belirlemiş durumda. Bu isim de Arjantinli Christian Ordonez. Velez Sarsfield forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için sarı- lacivertliler yakın takipte" diye konuştu.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Christian Ordonez, 2004 Arjantin Moreno doğumlu. Velez altyapısında futbol kariyerine başlayan oyuncu, geçen sezon 35 maçta forma giydi. Takımına 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon Euro.