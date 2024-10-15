Medina’nın yedeği Ordonez

Fenerbahçe, transferin son gününe kadar Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki Medina'yı renklerine katmak için mücadele vermiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Fakat taraflar devre arası için el sıkışmıştı.durumunda korkulacak bir şey olmadığı belirtildi. Arjantinli orta sahayla ilgili son durumu,Zor günler geçiren kulüp, 15 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata oyuncusunu satmayacak. Gatti bu durum için "dedi.Fenerbahçe'ninsöyleyen Gatti, "Medinasezon başında Fenerbahçe'yegitmeyi çok istedi.Ancak Arjantin kulübüoyuncuyu bırakmayıncatransfer ocak ayınakaldı. Medina hâlâ İstanbul'agitmeyi ve formayıgiymek istiyor. AncakChristian Ordonez, 2004 Arjantin Moreno doğumlu. Velez altyapısında futbol kariyerine başlayan oyuncu, geçen sezon 35 maçta forma giydi. Takımına 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon Euro.