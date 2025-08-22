Merak edilen davranışın sebebini SABAH açıklıyor

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Göztepe maçının ardından Benfica karşılaşmasında da ilk yarı bitmeden soyunma odasının yolunu tutması dikkat çekmiş, bu davranışı çok konuşulmuştu. SABAH SPOR,
konunun kaynağına ulaşarak bu davranışın sebebini sordu. Alınan bilgiye göre; Portekizli teknik adam, ikinci yarı taktik planlarını oyuncularına video üzerinden aktarmak için hazırlık yapıyor.
Futbolcularla aynı anda soyunma odasına girerse, bu planların anlatımının yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu nedenle Mourinho, 5 dakika erken soyunma odasına girerek tüm planlarını tamamlıyor ve oyuncularına eksiksiz şekilde aktarma fırsatı buluyor.