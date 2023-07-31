Merih Demiral kadro dışı

Fenerbahçe ve İnter kulüpleriyle anılan milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı bırakıldı. İtalyan basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "ifadelerini kullandı. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen 25 yaşındaki stoperin menajeri, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "İnter bizim için somut bir ihtimal. Müzakereler henüz başlamadı ancak başladığında harekete geçmeye hazırız" açıklamasını yapmıştı. Merih, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.