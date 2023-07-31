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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Merih Demiral kadro dışı

Merih Demiral kadro dışı
ADI Fenerbahçe ve İnter kulüpleriyle anılan milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta'da kadro dışı bırakıldı. İtalyan basını, tecrübeli savunmacıyla ilgili olarak "Merih yüzde 101 takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı. Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi hedefleyen 25 yaşındaki stoperin menajeri, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "İnter bizim için somut bir ihtimal. Müzakereler henüz başlamadı ancak başladığında harekete geçmeye hazırız" açıklamasını yapmıştı. Merih, geçtiğimiz sezon Atalanta'da 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

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Merih Demiral kadro dışı
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