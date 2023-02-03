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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Mert Hakan canımız yanıyor

Mert Hakan canımız yanıyor
Attığı gol iptal edilen Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşma sonunda hedefinde hakem vardı: "İnanılmaz tempolu bir maçtı. Ancak karşılaşmanın önüne geçen bir orta hakem ve VAR hakemi vardı. Benim pozisyonumda kural bu sene değişmiş. Hadi benim pozisyonumu geçtim, Michy, Enner'in ve son dakikalarda Samet'in pozisyonu var yüzde yüz penaltı. Zajc'ın pozisyonunda düdüğü ağzına götürüp çalmıyor. Susmak istiyoruz ama canımız yanıyor susamıyoruz. Canımız yanıyor. İlginç şeyler oluyor. Birileri konuşunca işler değişiyor."

ALTAY: NASIL BAKIYORLAR
Kaptan Altay Bayındır'ın da maçtan sonra hedefinde hakem vardı. Tecrübeli eldiven, "Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın, son dakikada ise Zajc'ın pozisyonu var... Bu pozisyonlarda düdük ağzına gitti ama niye çalmadı anlamadım. Nasıl bakıyorlar anlamıyorum! İkinci penaltıda aynı anda topa yükseldik ama kafasıyla benim elime vurdu. Sonra ikimiz de yere düştük penaltı oldu" yorumunu yaptı.

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Mert Hakan canımız yanıyor
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