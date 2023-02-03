Mert Hakan canımız yanıyor

Attığı gol iptal edilen Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşma sonunda hedefinde hakem vardı: "İnanılmaz tempolu bir maçtı. AncakBenim pozisyonumda kural bu sene değişmiş. Hadi benim pozisyonumu geçtim, Michy, Enner'in ve son dakikalarda Samet'in pozisyonu var yüzde yüz penaltı. Zajc'ın pozisyonunda düdüğü ağzına götürüp çalmıyor. Susmak istiyoruz ama canımız yanıyor susamıyoruz. Canımız yanıyor. İlginç şeyler oluyor. Birileri konuşunca işler değişiyor."Kaptan Altay Bayındır'ın da maçtan sonra hedefinde hakem vardı. Tecrübeli eldiven, "Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın, son dakikada ise Zajc'ın pozisyonu var... Bu pozisyonlarda düdük ağzına gitti ama niye çalmadı anlamadım. Nasıl bakıyorlar anlamıyorum! İkinci penaltıda aynıSonra ikimiz de yere düştük penaltı oldu" yorumunu yaptı.