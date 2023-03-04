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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Mert Hakan kadro dışı!

Mert Hakan kadro dışı!
Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, sakatlıkları ciddi olmasa da bu mücadelede riske edilmeyecek. Ayrıca Jorge Jesus; Mert Hakan, Gustavo Henrique, Nazım Sangare ve Alioski'yi de teknik sebeplerden dolayı zorlu mücadelenin kadrosuna almadı. Teknik direktör Jesus, bugün Batshuayi'nin yerine Joshua King'e süre verecek. Stoper ikilisinde ise Szalai ve Samet'in oynaması bekleniyor.

En özel misafir
F.BAHÇE'NIN dün çok özel bir konuğu vardı. Sarı-lacivertlilerin maçı olduğu için Kahramanmaraş merkezli ilk depremin olduğu gece formasıyla yatan ve 119. saatte enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, Kayseri'de teknik direktör Jesus ve futbolcularla buluştu. Sarı-lacivertliler, Ağdaş ile sohbet edip formasını imzaladılar.

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Mert Hakan kadro dışı!
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