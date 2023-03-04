Mert Hakan kadro dışı!

Süper Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi, sakatlıkları ciddi olmasa da bu mücadelede riske edilmeyecek.Teknik direktör Jesus, bugün Batshuayi'nin yerine Joshua King'e süre verecek. Stoper ikilisinde ise Szalai ve Samet'in oynaması bekleniyor.F.BAHÇE'NIN dün çok özel bir konuğu vardı. Sarı-lacivertlilerin maçı olduğu için Kahramanmaraş merkezli ilk depremin olduğu gece formasıyla yatan ve 119. saatte enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, Kayseri'de teknik direktör Jesus ve futbolcularla buluştu. Sarı-lacivertliler, Ağdaş ile sohbet edip formasını imzaladılar.