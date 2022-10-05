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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Mert Hakan şoku

Mert Hakan şoku

Zorlu bir fikstüre hazırlanan F.Bahçe milli futbolcudan gelen haberle sarsıldı. AEK Larnaca maçında Mert’in yanı sıra Joshua King ve Luan Peres de forma giyemeyecek

Ekim ayında tam 7 maç oynayacak olan ve zorlu fikstürün ilk adımında yarın UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye, Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dizinde travma tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden ve dünkü idmanda bireysel olarak çalışan Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerin sezon başında yaptığı Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.

NÖBET DEĞİŞİMİ!
Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile yarın oynanacak maça çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus, 11'ini belirlerken, klasik rotasyonuna başvuracak. Beşiktaş karşısında fizik olarak iyi bir görüntü vermeyen, sıfır şut, sıfır top kapma ile oynayan Joao Pedro kesik yedi… Tecrübeli oyuncunun kulübeye çekilmesi ve derbide 70. dakikada yerini bıraktığı Michy Batshuayi'nin 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Belçikalı yıldız, Rennes karşılaşmasından sonra ikinci kez 11'de sahaya çıkacak.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Joao Pedro derbide çok koştu
Larnaca maçında Batshuayi'yi 11'de izleriz. İyi bir milli maç haftası yaşadı ve Jesus'un rotasyonunda da sıra kendisine geldi. Joao Pedro verimsiz gibi gözükse de çok koştuğu bir derbiden geliyor. Rakip kapanacak, Dinamo Kiev'e de aynısını yaptılar. Ancak Fenerbahçe'nin tempo gibi önemli bir silahı var. Ceza alanı karmaşasında Batshuayi, çevikliği ile ön planda. Larnaca maçında yine 6-7 rotasyon olması sürpriz olmaz. Sadece Batshuayi değil Arda Güler'in de daha fazla dakika alacağı bir mücadele bekliyorum. Rennes ve Dinamo Kiev birbirini kırarken, üst üste oynanacak iki Larnaca maçı liderlik için çok önemli.

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Mert Hakan şoku
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