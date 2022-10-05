Mert Hakan şoku

Ekim ayında tam 7 maç oynayacak olan ve zorlu fikstürün ilk adımında yarın UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye, Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden ve dünkü idmanda bireysel olarak çalışan Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak.Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa LigiTeknik direktör Jorge Jesus, 11'ini belirlerken, klasik rotasyonuna başvuracak.Tecrübeli oyuncunun kulübeye çekilmesi ve derbide 70. dakikada yerini bıraktığı Michy Batshuayi'nin 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Belçikalı yıldız, Rennes karşılaşmasından sonra ikinci kez 11'de sahaya çıkacak.Larnaca maçında Batshuayi'yi 11'de izleriz. İyi bir milli maç haftası yaşadı ve Jesus'un rotasyonunda da sıra kendisine geldi.Rakip kapanacak, Dinamo Kiev'e de aynısını yaptılar. Ancak Fenerbahçe'nin tempo gibi önemli bir silahı var.Larnaca maçında yine 6-7 rotasyon olması sürpriz olmaz.