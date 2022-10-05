Mert Hakan şoku

Zorlu bir fikstüre hazırlanan F.Bahçe milli futbolcudan gelen haberle sarsıldı. AEK Larnaca maçında Mert’in yanı sıra Joshua King ve Luan Peres de forma giyemeyecek
Ekim ayında tam 7 maç oynayacak olan ve zorlu fikstürün ilk adımında yarın UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye, Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Dizinde travmatespit edilen yıldız futbolcunun tedavisinehemen başlandığı belirtildi. Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden ve dünkü idmanda bireysel olarak çalışan Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerinsezon başında yaptığı Avusturyakampında da 2 Temmuz'da adalesindensakatlık yaşamış ve yaklaşık 30gün sahalardan uzak kalmıştı.
NÖBET DEĞİŞİMİ!
Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaAEK Larnaca ile yarınoynanacak maça çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus, 11'ini belirlerken, klasik rotasyonuna başvuracak. Beşiktaş karşısında fizikolarak iyi bir görüntü vermeyen,sıfır şut, sıfır top kapma ileoynayan Joao Pedro kesik yedi… Tecrübeli oyuncunun kulübeye çekilmesi ve derbide 70. dakikada yerini bıraktığı Michy Batshuayi'nin 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Belçikalı yıldız, Rennes karşılaşmasından sonra ikinci kez 11'de sahaya çıkacak.
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ
Joao Pedro derbide çok koştu
Larnaca maçında Batshuayi'yi 11'de izleriz. İyi bir milli maç haftası yaşadı ve Jesus'un rotasyonunda da sıra kendisine geldi. JoaoPedro verimsiz gibi gözükse de çokkoştuğu bir derbiden geliyor. Rakip kapanacak, Dinamo Kiev'e de aynısını yaptılar. Ancak Fenerbahçe'nin tempo gibi önemli bir silahı var. Ceza alanı karmaşasındaBatshuayi, çevikliği ile ön planda. Larnaca maçında yine 6-7 rotasyon olması sürpriz olmaz. Sadece Batshuayideğil Arda Güler'in de dahafazla dakika alacağı bir mücadelebekliyorum. Rennesve Dinamo Kiev birbirinikırarken, üst üsteoynanacak iki Larnacamaçı liderlikiçin çok önemli.