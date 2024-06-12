Mert Hakan’a yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin 2020- 21'de bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi, sezonun sona ermesiyle bitti. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mukavelesinin uzatılmasına karar verildi.Maaşının ne olacağını ise yönetim belirleyecek. Performansıyla beklentileri karşılayamayan ve geçtiğimiz sezon ligde sadece 16 maçta 596 dakika sahada kalabilen Mert Hakan, sık sık olaylarla gündeme gelmişti. F.Bahçe Başkanı Ali Koç,ifadelerini kullanmıştı.