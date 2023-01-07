Mertens’e dikkat!

Jorge Jesus bir yandan hücum planlarını hazırlarken bir yandan da Galatasaray'ı analiz ediyor.arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı. Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti. Belçikalı yıldız oyuncunun savunma arkasına atacağı toplar için defans dörtlüsünü uyaran deneyimli çalıştırıcı, ofsayt tuzağını bu maçta da sürdürüp oyun sisteminden taviz vermeyeceği öğrenildi.Orta sahada Lincoln ile Diego Rossi arasında tercihte zorlansa da Jesus için Uruguaylı oyuncu ağır basıyororge Jesus'un derbi ilk 11'i neredeyse tamamen şekillendi. Son maçta Gustavo Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye şans vermeyen Portekizli, Galatasaray derbisinde bu iki isme de son dakika sürprizi yaşanmazsa formayı teslim edecek.Tecrübeli teknik adamın kafasındaki tek soru işareti Rossi ve Lincoln konusunda… Sol iç pozisyonu için Rossi'yi o bölgede daha çok beğenen Jesus için Uruguaylı oyuncu, Lincoln'ün bir adım önünde duruyor.2023'ün ilk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanırken taraftarlar da şimdiden 50 bin 530 kişilik Ülker Stadı'nın kapasitesini aştı! Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, biletleri tamamen tüketirken kulübe de bilet için binlerce telefon ve mail geldi. Biletlerin karaborsada uçuk rakamlara çıktığı öğrenildi.