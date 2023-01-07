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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Mertens’e dikkat!

Samet YÜKSEL
Mertens’e dikkat!

Portekizli çalıştırıcı, ofsayt taktiğini yine devreye sokarken bir yandan da savunmadaki isimleri G.Saray’ın silahlarına karşı tek tek hazırlıyor

Jorge Jesus bir yandan hücum planlarını hazırlarken bir yandan da Galatasaray'ı analiz ediyor. Savunmayı önde kuran Fenerbahçe, arkasına atılan toplarda birçok kez sorun yaşamış ama ofsayt tuzağıyla çoğu tehlikeyi atlatmıştı. Portekizli teknik adamın ilk uyarısı ise Dries Mertens üzerinden gerçekleşti. Belçikalı yıldız oyuncunun savunma arkasına atacağı toplar için defans dörtlüsünü uyaran deneyimli çalıştırıcı, ofsayt tuzağını bu maçta da sürdürüp oyun sisteminden taviz vermeyeceği öğrenildi. Jesus, takımından savunma ve hücumda birlikte hareket etmelerini isterken oyuncularına 90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamadan, mücadeleyi bırakmadan sahada olmaları emrini de verdi.

ROSSİ BİR ADIM ÖNDE
Orta sahada Lincoln ile Diego Rossi arasında tercihte zorlansa da Jesus için Uruguaylı oyuncu ağır basıyor
Jorge Jesus'un derbi ilk 11'i neredeyse tamamen şekillendi. Son maçta Gustavo Henrique ve İrfan Can Kahveci'ye şans vermeyen Portekizli, Galatasaray derbisinde bu iki isme de son dakika sürprizi yaşanmazsa formayı teslim edecek. Dev maçta kalede Altay, savunmada Samuel, Henrique, Szalai, Ferdi, orta alanda ise Arao, İrfan, Crespo, Rossi veya Lincoln, forvette ise King ve Batshuayi olacak. Tecrübeli teknik adamın kafasındaki tek soru işareti Rossi ve Lincoln konusunda… Sol iç pozisyonu için Rossi'yi o bölgede daha çok beğenen Jesus için Uruguaylı oyuncu, Lincoln'ün bir adım önünde duruyor.

STAT DOLDU, BİLET ARANIYOR!
2023'ün ilk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanırken taraftarlar da şimdiden 50 bin 530 kişilik Ülker Stadı'nın kapasitesini aştı! Sarı-lacivertli renklere gönül verenler, biletleri tamamen tüketirken kulübe de bilet için binlerce telefon ve mail geldi. Biletlerin karaborsada uçuk rakamlara çıktığı öğrenildi.

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