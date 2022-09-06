Michy Batshuayi Sabırsızlıkla takımım için gol atmayı bekliyorum

"KUPALAR KAZANMAMIZ KAÇINILMAZ"

Mücadele ettiği her kulvarda kupalar kazanabilecek kalitede bir takımda olduğunu kaydeden Batshuayi, "Kısa bir süre önce takıma katıldım ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir kaliteye sahibiz. Takım arkadaşlarım çok büyük bir kaliteye sahipler. Dolayısıyla söz konusu turnuvalarda hiçbir şey kazanmamak bence çok mümkün olmayan bir şey. Bana göre kupalar kazanmamız kaçınılmaz. Ligde de şampiyon olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Rekabet sizleri her zaman çok daha güçlü bir pozisyona getirir, seviyenizi ve takımın seviyesini yukarılara çıkartır. Dolayısıyla bu futbolun bir parçası ve bunu olumlu buluyorum" diye konuştu.