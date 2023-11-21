Miha Zajc ocakta yolcu

Lincoln, dönüşü ile birlikte İsmail Kartal’ın jokeri olacak. Sloven oyuncu ise devre arasında ayrılığın kıyısında
Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 25 yaşındakioyuncunun geridönüşü en çok İsmailKartal'ı sevindirirken,Sambacı'nın birçokmevkideoynayabilmesideneyimliteknik adamın elinirahatlatacak. Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.
YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK
Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı oyuncu, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak. Yönetim, devre arasında Zajc'ıkiralık ya da bonservisiile elden çıkarıp yerine25 yaşındaki Lincoln'ükadroya dahil etmekiçin hazırlanıyor.