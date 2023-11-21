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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Miha Zajc ocakta yolcu

Samet YÜKSEL
Miha Zajc ocakta yolcu

Lincoln, dönüşü ile birlikte İsmail Kartal’ın jokeri olacak. Sloven oyuncu ise devre arasında ayrılığın kıyısında

Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak. Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.

YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK
Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı oyuncu, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak. Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine 25 yaşındaki Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor.

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Miha Zajc ocakta yolcu
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