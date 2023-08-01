Milli sağ beke 45 milyon TL

Sassuolo ile sonunda anlaşmaya varan Kanarya, Mert Müldür’ü İstanbul’a getirdi. İtalyan ekibine bonuslarla 4.5, oyuncuya 1.5 milyon Euro ödenecek
Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler,yaklaşık biraydır Sassuolo ile 24 yaşındakimilli sağ bek için pazarlıkyapıyordu. İtalyanlar 5 milyon Euro'dan kapıyı açmış, Kanarya 2.5 milyon Euro önermişti ancak kadrosunuyerli oyuncularlatakviye etme mecburiyetinedeniyle 3.5 milyon Euro'yukabul etti. Buna 1 milyonEuro da bonus eklendi.
AYAK ÇATLAĞI OYNATMADI!
Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve oyuncuya ise her sene için 1.5 milyon Euro (yaklaşık45 milyon lira) ödenecek. Avusturya doğumlu olan futbolcu, kariyerine Rapid altyapısında başlamış, 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ayak çatlağı nedeniylegeçen sezonu kaçıran24 yaşındaki oyuncu, sadece3 resmi maçta 59 dakika sürealdı.