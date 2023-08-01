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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Milli sağ beke 45 milyon TL

Samet YÜKSEL
Milli sağ beke 45 milyon TL

Sassuolo ile sonunda anlaşmaya varan Kanarya, Mert Müldür’ü İstanbul’a getirdi. İtalyan ekibine bonuslarla 4.5, oyuncuya 1.5 milyon Euro ödenecek

Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Mert Müldür transferinde mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler, yaklaşık bir aydır Sassuolo ile 24 yaşındaki milli sağ bek için pazarlık yapıyordu. İtalyanlar 5 milyon Euro'dan kapıyı açmış, Kanarya 2.5 milyon Euro önermişti ancak kadrosunu yerli oyuncularla takviye etme mecburiyeti nedeniyle 3.5 milyon Euro'yu kabul etti. Buna 1 milyon Euro da bonus eklendi.

AYAK ÇATLAĞI OYNATMADI!
Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak ve oyuncuya ise her sene için 1.5 milyon Euro (yaklaşık 45 milyon lira) ödenecek. Avusturya doğumlu olan futbolcu, kariyerine Rapid altyapısında başlamış, 2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ayak çatlağı nedeniyle geçen sezonu kaçıran 24 yaşındaki oyuncu, sadece 3 resmi maçta 59 dakika süre aldı.

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Milli sağ beke 45 milyon TL
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