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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Montella’nın talibi çok!

Montella’nın talibi çok!

Adana Demir’le yollarını ayıran ve F.Bahçe ile anlaştığı iddia edilen İtalyan hoca, ülkesinde de manşetlerde. Salernitana’nın listesine aldığı Montella, bu ilgiye soğuk

Fenerbahçe'de teknik direktör borsası hareketli saatler yaşıyor… Her gün yeni bir isim listeye ekleniyor. Vincenzo Montella'nın, Adana Demirspor'a vedasının ardından İtalyan hocanın, sarılacivertlilerle anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak İtalya basınından yeni bir iddia geldi. Serie A temsilcisi Salernitana'nın, Türkiye'nin yakından tanıdığı 3 ismi gündeme aldığına dair haberde Montella da vardı. Ancak başarılı hocanın, bu ilgiye soğuk baktığı öğrenildi. Diğer isimler, Karagümrük ve Alanya'da çalışan Franceso Farioli ile Galatasaray'da görev yapan İgor Tudor... İtalyan basını, Salernita'nın Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Joao Pedro ile de prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Uzun sakatlıklar nedeniyle takımda 28 maçta 1286 dakika süre alabilen ve 5 gol atan, 31 yaşındaki futbolcunun durumu yeni gelecek hocaya göre netleşecek. Pedro'nun, F.Bahçe ile 2025'e kadar anlaşması var.

LUCESCU ÇOK SICAK!
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri de Mircea Lucescu... Daha önce A Milli Takım, G.Saray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen hoca ile sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü öğrenildi. Dinamo Kiev ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 77 yaşındaki teknik adamın da bu öneriye sıcak baktığı aktarıldı. Lucescu'nun, Ukrayna'daki zor şartlardan bunalmış vaziyette olduğu ve daha rahat bir ortamda takım çalıştırmak istediği bildirildi.

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Montella’nın talibi çok!
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