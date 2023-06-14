Montella’nın talibi çok!

Fenerbahçe'de teknik direktör borsası hareketli saatler yaşıyor… Her gün yeni bir isim listeye ekleniyor. Vincenzo Montella'nın, Adana Demirspor'a vedasının ardından İtalyan hocanın, sarılacivertlilerle anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak İtalya basınından yeni bir iddia geldi.Ancak başarılı hocanın, bu ilgiye soğuk baktığı öğrenildi.İtalyan basını, Salernita'nınUzun sakatlıklar nedeniyle takımda31 yaşındaki futbolcunun durumu yeni gelecek hocaya göre netleşecek.Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri de Mircea Lucescu... Daha önce A Milli Takım, G.Saray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen hoca ile sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü öğrenildi. Dinamo Kiev ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 77 yaşındaki teknik adamın da bu öneriye sıcak baktığı aktarıldı. Lucescu'nun, Ukrayna'daki zor şartlardan bunalmış vaziyette olduğu ve daha rahat bir ortamda takım çalıştırmak istediği bildirildi.