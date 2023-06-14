Montella’nın talibi çok!

Adana Demir’le yollarını ayıran ve F.Bahçe ile anlaştığı iddia edilen İtalyan hoca, ülkesinde de manşetlerde. Salernitana’nın listesine aldığı Montella, bu ilgiye soğuk
Fenerbahçe'de teknik direktör borsası hareketli saatler yaşıyor… Her gün yeni bir isim listeye ekleniyor. Vincenzo Montella'nın, Adana Demirspor'a vedasının ardından İtalyan hocanın, sarılacivertlilerle anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak İtalya basınından yeni bir iddia geldi. Serie A temsilcisiSalernitana'nın, Türkiye'ninyakından tanıdığı 3 ismi gündemealdığına dair haberdeMontella da vardı. Ancak başarılı hocanın, bu ilgiye soğuk baktığı öğrenildi. Diğerisimler, Karagümrükve Alanya'da çalışanFranceso Farioliile Galatasaray'da görev yapanİgor Tudor... İtalyan basını, Salernita'nın Fenerbahçe'de bekleneniveremeyen Joao Pedro ilede prensip anlaşmasına vardığınıyazdı. Uzun sakatlıklar nedeniyle takımda 28 maçta 1286dakika süre alabilen ve 5 golatan, 31 yaşındaki futbolcunun durumu yeni gelecek hocaya göre netleşecek. Pedro'nun, F.Bahçeile 2025'e kadar anlaşması var.
LUCESCU ÇOK SICAK!
Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri de Mircea Lucescu... Daha önce A Milli Takım, G.Saray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen hoca ile sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü öğrenildi. Dinamo Kiev ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan 77 yaşındaki teknik adamın da bu öneriye sıcak baktığı aktarıldı. Lucescu'nun, Ukrayna'daki zor şartlardan bunalmış vaziyette olduğu ve daha rahat bir ortamda takım çalıştırmak istediği bildirildi.