Mou: İyi misin Miguel Crespo

İNSTAGRAM'DA 5.6 milyon takipçisi olan F.Bahçe teknik direktörü Jose Mourinho,
Galatasaray
ile Başakşehir arasında oynanan kupa maçında
Abdülkerim Bardakcı'nın, Crespo'ya yaptığı faulü
paylaşıp, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır"
notunu düştü.
Paylaşım 10 saat içinde 345 bin kişi tarafından beğenildi,
26 bin 74 yorum yapıldı. Başakşehirli futbolcu,
bu paylaşıma, "Ben iyiyim bayım, teşekkür ederim, Tanrı'ya ve iyi tekmeliklerime şükürler olsun ki iyiyim, şanslıydım"
cevabını
bıraktı. G.Saraylı
Abdülkerim ise
Mourinho'nun ardından
kendi hesabından
golden sonraki sevinçlerini
paylaşarak güç
gösterisi yaptı.