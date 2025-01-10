Mou: İyi misin Miguel Crespo

İNSTAGRAM'DAGalatasarayile Başakşehir arasında oynanan kupa maçındaAbdülkerim Bardakcı'nın, Crespo'ya yaptığı faulüpaylaşıp,notunu düştü.Paylaşım 10 saat içinde 345 bin kişi tarafından beğenildi,26 bin 74 yorum yapıldı. Başakşehirli futbolcu,bu paylaşıma,cevabınıbıraktı. G.SaraylıAbdülkerim iseMourinho'nun ardındankendi hesabındangolden sonraki sevinçlerinipaylaşarak güçgösterisi yaptı.