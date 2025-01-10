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Giriş Tarihi: 10.1.2025

Mou: İyi misin Miguel Crespo

Mou: İyi misin Miguel Crespo
İNSTAGRAM'DA 5.6 milyon takipçisi olan F.Bahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan kupa maçında Abdülkerim Bardakcı'nın, Crespo'ya yaptığı faulü paylaşıp, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu düştü. Paylaşım 10 saat içinde 345 bin kişi tarafından beğenildi, 26 bin 74 yorum yapıldı. Başakşehirli futbolcu, bu paylaşıma, "Ben iyiyim bayım, teşekkür ederim, Tanrı'ya ve iyi tekmeliklerime şükürler olsun ki iyiyim, şanslıydım" cevabını bıraktı. G.Saraylı Abdülkerim ise Mourinho'nun ardından kendi hesabından golden sonraki sevinçlerini paylaşarak güç gösterisi yaptı.
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Mou: İyi misin Miguel Crespo
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