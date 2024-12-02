Mourinho aşkına!

Fenerbahçe formasıyla ilk 11'e Kayseri deplasmanında çıkan ve mücadeleye 2 gol-1 asistle damgasını vuran
Oğuz Aydın hakkındaki bir bilinmeyenin perdesini SABAH Spor
aralıyor… Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 resmi maça 13 gol-8 asistle damgasını vuran
24 yaşındaki sol kanat, dikkatleri üzerine çekmişti. Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.
KÜSMEDİ, ÇALIŞTI VE SONUNDA KAZANDI
Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı- lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti. Ancak Fenerbahçe'nin teklifini de alan Oğuz, Jose Mourinho ile çalışmak için bu teklife "Teşekkür" etti. Ardından Rennes kulübü yakından ilgilendi. 24 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'ni de kabul etmeyerek Fenerbahçe ısrarını sürdürdü.
Portekizli hoca ile süre alamayan, Avrupa listesine yazılmayan oyuncu buna rağmen küsmedi ve hedefine geçen hafta Kayseri'de ulaştı. 2 gol-1 asistle maça damga vurdu.
GAZİANTEP FK'YI YEN DERBİYE MORALLİ GİT
S
üper Lig'de son 4 maçını kazanan
Fenerbahçe, serisini
Gaziantep FK karşısında
da sürdürmek ve gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi
havasını bozmak istemiyor. Sarı kart sınırındaki Djiku da Beşiktaş maçı öncesi dikkatli olması konusunda uyarıldı.
Sarı-lacivertli takımda G.Antep
maçı öncesi sezonu
kapatan Oosterwolde
ile sakatlığı süren
Çağlar takımda yok.
Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.
Mide
rahatsızlığı nedeniyle Slavia Prag deplasmanına götürülmeyen Amrabat ise takıma dönecek.