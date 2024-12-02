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Giriş Tarihi: 2.12.2024

Mourinho aşkına!

Alanya’da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken 24 yaşındaki sol kanat, Mourinho ile çalışma fırsatını kaçırmamak için rotasını Samandıra’ya kırdı. Şans bulamamasına rağmen küsmeden çalışıp, Kayseri’de beklenen patlamayı yaptı

Samet YÜKSEL
Mourinho aşkına!
Fenerbahçe formasıyla ilk 11'e Kayseri deplasmanında çıkan ve mücadeleye 2 gol-1 asistle damgasını vuran Oğuz Aydın hakkındaki bir bilinmeyenin perdesini SABAH Spor aralıyor… Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 resmi maça 13 gol-8 asistle damgasını vuran 24 yaşındaki sol kanat, dikkatleri üzerine çekmişti. Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.




KÜSMEDİ, ÇALIŞTI VE SONUNDA KAZANDI
Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı- lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti. Ancak Fenerbahçe'nin teklifini de alan Oğuz, Jose Mourinho ile çalışmak için bu teklife "Teşekkür" etti. Ardından Rennes kulübü yakından ilgilendi. 24 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligi'ni de kabul etmeyerek Fenerbahçe ısrarını sürdürdü. Portekizli hoca ile süre alamayan, Avrupa listesine yazılmayan oyuncu buna rağmen küsmedi ve hedefine geçen hafta Kayseri'de ulaştı. 2 gol-1 asistle maça damga vurdu.

GAZİANTEP FK'YI YEN DERBİYE MORALLİ GİT
Süper Lig'de son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, serisini Gaziantep FK karşısında da sürdürmek ve gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi havasını bozmak istemiyor. Sarı kart sınırındaki Djiku da Beşiktaş maçı öncesi dikkatli olması konusunda uyarıldı. Sarı-lacivertli takımda G.Antep maçı öncesi sezonu kapatan Oosterwolde ile sakatlığı süren Çağlar takımda yok. Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Slavia Prag deplasmanına götürülmeyen Amrabat ise takıma dönecek.

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Mourinho aşkına!
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