Mourinho aşkına!

Fenerbahçe formasıylaOğuz Aydın hakkındaki bir bilinmeyenin perdesiniaralıyor… Geçtiğimiz sezon24 yaşındaki sol kanat, dikkatleri üzerine çekmişti. Sadece Türkiye değil Avrupa'da boy gösteren kulüplerin scoutları oyuncuyu yakın takibe almış, sezon bitiminde de hem oyuncunun hem de Alanyaspor'un kapısını çalmaya başlamıştı. Ancak Fenerbahçe'nin takıma Jose Mourinho'yu getirmesiyle Oğuz da tercihini İstanbul'dan yana kullanmıştı.Hollanda altyapısından yetişen, AZ Alkmar ile futbol hayatı başlayan sonrasında yolu Türkiye'ye düşen Oğuz Aydın, sarı- lacivertli takım için ciddi takımların tekliflerini geri çevirdi. İlk olarak Ajax scoutlarından tam not aldı. Hollanda temsilcisi, Alanyaspor'a da resmi teklif iletmişti. Ancak Fenerbahçe'nin teklifini de alanPortekizli hoca ile süre alamayan, Avrupa listesine yazılmayan oyuncu buna rağmen küsmedi ve hedefine geçen hafta Kayseri'de ulaştı. 2 gol-1 asistle maça damga vurdu.üper Lig'deFenerbahçe, serisiniGaziantep FK karşısındada sürdürmek vehavasını bozmak istemiyor.Sarı-lacivertli takımda G.Antepmaçı öncesi sezonukapatan Oosterwoldeile sakatlığı sürenÇağlar takımda yok.Hafif ağrısı bulunanMiderahatsızlığı nedeniyle