Mourinho gibi yapmadı!

F.Bahçe'nin yeni hocası Tedesco, önceki akşam İstanbul'a indi. İlk gecesini 5 yıldızlı otel yerine kulübün Samandıra Tesisleri'nde geçirdi. Trabzon maçı sonuna kadar da burada kalmaya devam edeceği öğrenildi. Bilindiği gibi eski teknik direktör Mourinho, görev yaptığı sürece otelde kalmış ve bir gecesini bile tesislerde geçirmemişti. Kaybedecek vakti olmadığını söyleyen genç hoca, hem tesis çalışanlarıyla tanışmak, hem ortama alışmak için bu kararı aldı. Ekibiyle uçakta başladığı çalışması, Samandıra'da antrenör Zeki Murat Göle ile yaptığı toplantı ile devam etti.

İŞTE O MAÇLAR

14 Eylül Trabzon

17 Eylül Alanya (ert.)

21 Eylül Kasımpaşa (d)

24 Eylül D.Zagreb (Avrupa)

28 Eylül Antalya