Mourinho gitti, gidiyor!

F.Bahçe'de 10 yıldır süren şampiyonluk hasretini bitirmesi umuduyla takımın başına getiriren Jose Mourinho, Premier Lig'de gündemden düşmüyor. Sarılacivertli camiada oynattığı futbol nedeniyle tartışılan ve geçen hafta Trabzonspor maçı sonrası, hakemleri eleştirerek, "Böyle olduğunu bilseydim gelmezdim"
diyen Portekizli çalıştırıcı için İngiliz basınında Newcastle United iddiası çıktı. The Guardian'ın haberine göre; Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Premier Lig temsilcisine geçmeye sıcak bakıyor. Haberde, Mourinho'nun, N.United yetkilileriyle iletişim halinde olduğu ve İngiltere'deki bağlantılarını kullanacağı belirtildi.
ÇEK'İLİN TÜRKLER GELİYOR
Avrupa'da
G.Saray, Beşiktaş galibiyetleri ve Başakşehir'in beraberliğiyle haftayı 1.000 puanla kapatan Türkiye, ülke puanını 39.300
yaptı. Önümüzdeki Çekya (41.050) ile farkı 1.75'e düşüren ülkemiz, 9'uncu basamağa çıkmak adına önemli avantaj kaydetti. G.Saray, Tottenham zaferi sayesinde bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takım (1.400) ünvanını F.Bahçe'den (1.300) aldı.