Mourinho gitti, gidiyor!

F.Bahçe'de 10 yıldır süren şampiyonluk hasretini bitirmesi umuduyla takımın başına getiriren Jose Mourinho, Premier Lig'de gündemden düşmüyor. Sarılacivertli camiada oynattığı futbol nedeniyle tartışılan ve geçen hafta Trabzonspor maçı sonrası, hakemleri eleştirerek,diyen Portekizli çalıştırıcı için İngiliz basınında Newcastle United iddiası çıktı. The Guardian'ın haberine göre; Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde Premier Lig temsilcisine geçmeye sıcak bakıyor.G.Saray, Beşiktaş galibiyetleri ve Başakşehir'in beraberliğiyle haftayı 1.000 puanla kapatan Türkiye, ülke puanınıyaptı. Önümüzdeki Çekya (41.050) ile farkı 1.75'e düşüren ülkemiz, 9'uncu basamağa çıkmak adına önemli avantaj kaydetti.