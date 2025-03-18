Mourinho ile devam

Samsun maçındaki puan kaybıyla birlikte zirve ile fark 9 olunca, F.Bahçe taraftarı da tepkisini sosyal medyada zirveye çıkardı. Mourinho'ya yönelik eleştiri dozu artarken Başkan Ali Koç ve yönetiminin ise Portekizli hocadan şüphesi yok. Gelecek sezon da 62 yaşındaki çalıştırıcının görevinde kalması gerektiğine inanan başkan Koç, deneyimli hocanın ligi tanıdığını ve daha tecrübeli bir hale geldiğini düşünüyor. İstikrara önem veren ve bu yönde adımlar atacak olan sarı-lacivertli yönetim, kurt çalıştırıcı ile ikinci senesine girmeyi hedefliyor.

'BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE SEN DE GÖREVDESİN'

Sözleşme uzatma konusunda ise herhangi bir düşünce yok. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki sene için Portekizli teknik adamın elini güçlendirip, yeni takviyelerle kadroyu çok daha iyi bir seviyeye taşımayı ve yeni sezona bu şekilde başlamayı hedefliyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho ile bir görüşmesinde çok net bazı ifadelerde bulundu. Koç, "Ben Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğunda olduğum sürece sen de benimle beraber burada olacaksın. Takımdan gönderilmen söz konusu değil" şeklinde bir konuşma yapmıştı. Yönetimin çoğunluğu da teknik direktör Jose Mourinho ile gelecek sezon da devam edilmesi gerektiğini savunuyor.