Mourinho müjdesi!

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, üyelerle yaptığı sohbet toplantısında, daha önce görüştüğünü söylediği Jose Mourinho ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'yu getireceğiz dedik. İnşallah hafta sonu gidiyorum, görüşeceğiz ve getireceğiz.Hakkımızı yiyen kim olursa ezer geçerim.Dün akşamki (önceki akşam) sevinç beni üzdü. Biz ikinci olduk, bunlar gece eğleniyor.Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olma mecburiyetindeyiz."