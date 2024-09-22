Mourinho sınır küpü

Kadıköy'e liderlik için çıkan F.Bahçe, G.Saray'a teslim olup ummadığı bir yenilgi aldı. Uyguladığı taktik ve yaptığı hamleleri başarısız olan teknik direktör Mourinho, maç boyu da sürekli kenara gelip hakemlere itiraz etti. Tecrübeli hoca, karşılaşmadan sonra da basın toplantısına çıkmadı. Mourinho, derbinin ardındanToplantının bitmediğini görünce sinirlenip stadyumu terk etti.Mourinho yayıncı kuruluşa ise çarpıcı ifadeler kullandı:Galatasaray bizden çok daha fazla üstün oynamadı ama girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ancak yine önemi yok.Oyuna giren oyuncuların daha iyisini yapmasını isterdim. En-Nesyri inanılmaz şanslar yakaladı. Sonradan girenlerin suçlanmasını istemem.Ligde F.Bahçe'nin başında 6 maçta 4 galibiyet- 1 beraberlik- 1 yenilgi alan ve ilk derbi maçından mutsuz ayrılan Jose Mourinho'nun 2.17 puan ortalaması var.KADIKÖY'DE alınan mağlubiyet F.Bahçeli taraftarları çok kızdırdı. Karşılaşmanın son bölümünde tribünde tepkiler olurken, sosyal medyada da sarı-lacivertliler özellikle teknik direktör Mourinho'yu hedef aldı. Oynanan futbol ve kaçan fırsatlardan şikâyet eden F.Bahçeli futbolseverler, karşılaşma öncesi" diyen Portekizli çalıştırıcı hakkında, "Hocam, yatarak derbi kazanılmıyor... Rakibi çok hafife almış, hazırlanmadığı çok belli... Bu sonucun sorumlusu Mourinho'dur.yorumları yaptılar.