Mourinho sınır küpü

Kadıköy'e liderlik için çıkan F.Bahçe, G.Saray'a teslim olup ummadığı bir yenilgi aldı. Uyguladığı taktik ve yaptığı hamleleri başarısız olan teknik direktör Mourinho, maç boyu da sürekli kenara gelip hakemlere itiraz etti. Tecrübeli hoca, karşılaşmadan sonra da basın toplantısına çıkmadı. Mourinho, derbinin ardından 13.5 dakika süren Okan Buruk'un basın toplantısında salona iki kez geldi.
Toplantının bitmediğini görünce sinirlenip stadyumu terk etti.
İKİ TAÇ ATIŞINDAN GOL ATTILAR!
Mourinho yayıncı kuruluşa ise çarpıcı ifadeler kullandı: "Salakça bir cevap olarak görünecek ama daha çok gol atan taraf kazandı.
Galatasaray bizden çok daha fazla üstün oynamadı ama girdikleri pozisyonları gole çevirdi, biz atamadık. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ancak yine önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik.
Oyuna giren oyuncuların daha iyisini yapmasını isterdim. En-Nesyri inanılmaz şanslar yakaladı. Sonradan girenlerin suçlanmasını istemem. Mağlubiyet bizim suçumuz. Rakibimiz 2 taç atışından gol buldu."
İLK DERBİDE ÜZÜLDÜ
Ligde F.Bahçe'nin başında 6 maçta 4 galibiyet- 1 beraberlik- 1 yenilgi alan ve ilk derbi maçından mutsuz ayrılan Jose Mourinho'nun 2.17 puan ortalaması var.
'HOCAM YATARAK DERBİ KAZANILMIYOR'
KADIKÖY'DE alınan mağlubiyet F.Bahçeli taraftarları çok kızdırdı. Karşılaşmanın son bölümünde tribünde tepkiler olurken, sosyal medyada da sarı-lacivertliler özellikle teknik direktör Mourinho'yu hedef aldı. Oynanan futbol ve kaçan fırsatlardan şikâyet eden F.Bahçeli futbolseverler, karşılaşma öncesi "G.Saray'ı yatağımdan izledim. Bu maç için özel hazırlık yapmadım
" diyen Portekizli çalıştırıcı hakkında, "Hocam, yatarak derbi kazanılmıyor... Rakibi çok hafife almış, hazırlanmadığı çok belli... Bu sonucun sorumlusu Mourinho'dur. Böyle rezil bir plan olmaz..."
yorumları yaptılar.