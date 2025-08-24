Mourinho yine bombaladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yine açtı ağzını yumdu gözünü. Takımın oyununu öven Portekizli hoca, "Takım iyi oynadı, sağlam performans sergiledi. Çağlar, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de çok top kazandı, kazandığı topu ileriye taşıyarak sonra da temiz oynadı" dedi. Transferle ilgili soruya cevap vermeyen ve "Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum" ifadesini kullanan tecrübeli teknik adam, Benfica maçından daha çok pozisyon bulmalarıyla ilgili "Bugünkü (dünkü) farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı" diye konuştu. Çalıştığı ülkelerle Türkiye'de teknik direktör olmayı da karşılaştıran Mourinho, "Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. Bugün (dün) çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar" yorumunu yaptı.





F.BAHÇE'DEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK

Sarı-lacivertli takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, Kocaelispor karşısında iyi oynadıklarını söyledi. 26 yaşındaki orta saha, "Hepimiz maça istediğimiz gibi başladık. Şanssız bir gol yedik. İkinci yarı soyunma odasında konuştuk. Benim için de aynı şekilde sezona iyi başlamak mutlu etti. 100'den fazla maça çıktım Fenerbahçe'de, şanssız sakatlıklar beni üzüyor. Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok. Daha çok çalışıyor, istiyorum. Sakatlıklar yaşıyorum ama geri dönmek için daha çok çalışıyorum. Bu maçı unutup Benfica maçına bakacağız. Zor deplasman. İyi bir maç olacak ama biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da bunun farkında. Bu taraftar, bu camia Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor" diye konuştu.



'ÖZEL BİRİ'NE TALİP ÇIKTI!

JOSE Mourinho, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın listesine girdi. The Sun'da yer alan habere göre, teknik direktörü Nuno Esprito ile yollarını ayırmayı düşünen İngiliz kulübü Mourinho'yu listesine aldı. Bir diğer adayın ise Tottenham ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Ange Postecoglou olduğu belirtildi.