Mourinho’dan 3’lüye dönüş

Teknik Direktörü Mourinho, Zenit ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez 3'lü defansı denedi.milli aranın ardından Süper Lig'de ve Avrupa'da üçlü formasyona geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de sol stoper bölgesinde Levent Mercan forma giydi. Gayet başarılı bir performans ortaya koyan Levent gol de attı., tecrübeli futbolcudan istediği verimi aldı. Sırp yıldız, hem pas bağlantısında hem de savunma ile hücumun arasında köprü olarak başarılı bir oyun çıkardı.