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Giriş Tarihi: 17.11.2024

Mourinho’dan 3’lüye dönüş

Mourinho’dan 3’lüye dönüş
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Zenit ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez 3'lü defansı denedi. Samandıra'da bunun hazırlığını sıkça yapan Portekizli çalıştırıcı, milli aranın ardından Süper Lig'de ve Avrupa'da üçlü formasyona geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de sol stoper bölgesinde Levent Mercan forma giydi. Gayet başarılı bir performans ortaya koyan Levent gol de attı. Üçlü formasyonda Tadic'i merkeze forvet arkasına koyan Mourinho, tecrübeli futbolcudan istediği verimi aldı. Sırp yıldız, hem pas bağlantısında hem de savunma ile hücumun arasında köprü olarak başarılı bir oyun çıkardı.
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Mourinho’dan 3’lüye dönüş
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