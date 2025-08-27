Mourinho’dan ağır sözler!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi Portekiz basınından Sport TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili soruya Portekizli hoca şu yanıtı verdi: "Transfer için bana daha fazla imkân sağlama adına ekstra bir çaba gösterildiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu.Maçta bir sürpriz yapıp yapmayacağıyla ilgili de Mourinho, "Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz.Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe gibi bir kulübe prestij kazandırdığı ve maddi getirisi olduğu açık.Avrupa Ligi'ne gidersek hedeflerimiz daha büyük" dedi.