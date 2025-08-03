Mourinho’dan teklife ret: Şampiyon olmadan ayrılmam

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Brezilya'dan sürpriz bir teklif geldi. Radio Guaiba'nın haberine göre;Mourinho bu teklif karşısında mutlu olmasına rağmen "Benim Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyorum" diyerek öneriye olumsuz yanıt verdi. Gremio tarafının bir gün Mourinho ile çalışmayı arzuladığı ve gelecek dönemde bir kez daha tecrübeli hocayla görüşeceği ifade edildi.