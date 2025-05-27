Mourinho’dan yine olay sözler

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçtan sonra geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı, "Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olacak mısınız?"
sorusuna "Başkanımız televizyonda takımda kalmamı istediğini söyledi. Bana güveniyor. Kendisi gayet netti. Eğer düşüncesinde bir değişiklik olduysa bu bana söylenmedi.
cevabını verdi. "7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Nasıl yorumlarsınız" sorusunu ise "Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da"
şeklinde yanıtlayan Mourinho, kırmızı karttan sonra maçta her şeyin tersine döndüğünü söyledi.