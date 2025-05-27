Mourinho’dan yine olay sözler

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçtan sonra geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Portekizli çalıştırıcı,sorusunacevabını verdi. "7 senedir Şampiyonlar Ligi'nde yoksunuz. Nasıl yorumlarsınız" sorusunu iseşeklinde yanıtlayan Mourinho, kırmızı karttan sonra maçta her şeyin tersine döndüğünü söyledi.