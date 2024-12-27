Mourinho’ya rağmen 3 transfer!

Eyüpspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'de moralleri bozup, tatile huzursuz çıkılmasına neden olsa da sarı-lacivertli yönetim, 8 puanlık farka rağmen umudunu şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Jose Mourinho devre arası için yönetimden özel olarak bir isim istemese de yöneticiler dört koldan eksikleri gidermek için çalışıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak sürdürdüğü Talisca transferinde mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe açıklama için 13 Ocak'taki ara transfer döneminin resmen başlamasını bekliyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR

Yönetimin üzerinde durduğu en önemli mevki ise stoper… Samet Akaydın'ın ayrılık için izin istemesi, Becao'nun da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması yönetimi harekete geçirdi. Aranan isim Talisca'nın da alındığı Al-Nassr'da bulundu. Sarı-lacivertliler Fransa doğumlu İspanyol Milli Takım formasını da giyen 30 yaşındaki Aymeric Laporte için ilk teması kurdu. Kariyerinde Bilbao ve en büyük başarılara imza attığı Manchester City gibi kulüpler olan Laporte, 2023 yazında City'den Al-Nassr'ra 27.5 milyon Euro'ya imza atmıştı. Kulübü ile sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek.

EN-NESYRİ'YE 35 MİLYON...

Sol ayaklı olan Laporte, bu sezon Suudi Arabistan ekibi ile 17 resmi maçta 1469 dakika süre alırken 3 de gol attı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor ancak kulübü ile görüşmeler sürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Al Nassr'ın istediği En-Nesyri'yi satmaya olumlu değil ancak 19.5 milyon Euro bonservis ödediği oyuncuya verilen paranın 35 milyon Euro'ya çıkması da iştahı kabartıyor. Faslı yıldızın satışının gerçekleşmesi halinde forvet bakan Fenerbahçe'nin listesinde eski yıldızı Vedat Muriqi var. Şu an İspanya'da Mallarco forması giyen Vedat, 2020'de Fenerbahçe'ye 21 milyon Euro bonservis kazandırarak Lazio'ya gitmişti.

TALİSCA'NIN MALİYETİ 25 MİLYON EURO

F.bahçe'nin renklerine bağladığı Talisca'nın maliyeti de belli oldu… 30 yaşındaki futbolcu yarım sezon için 6 milyon Euro alacak. Bu paranın 3 milyon Euro'sunu Fenerbahçe kalan kısmını ise Arabistan takımı ödeyecek. Diğer kalan iki yılda ise futbolcu toplam 22 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı yıldızın cebine sezon başına 11 milyon Euro girecek. 2.5 yıl sözleşme imzalanacak. Talisca bu sezon 19 maça çıkarken 8 gollük katkı verdi.