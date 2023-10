Muhteşem dönüş

endik karşısında resital sunan,toplamda ise 19'da 19'a ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Jorge Jesus'u da unutturdu. Kanarya, maç başına başarılıKanatları daha çok kullanan F.Bahçe'deGeride kalan sezonda maç başına 15.6 şut ve 5.6 isabet ortalaması tutturan Fenerbahçe, Kartal ileTopa sahip olma değeri %59.6'dan %59.8'e çıktı.ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.Savunmada da iyi işler çıkaran Kanarya, top çalma performansını 15.9'dan 17.1'e, pas arasını da 9.3'ten 9.9'a çekti.Kartal'ın talebeleri ise 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı.efsane futbolcusu Elvir Baliç, Bosnalı vatandaşı Dzeko ile yediği yemeğin detaylarını Tivibu Spor'a anlattı: "Dzeko zeki biri, başarıya nasıl ulaşacağını iyi bil-i yor. Bana, 'Giuseppe Meazza'da 75 bin kişi önünde oynadım ama9 senelik şampiyonluk hasreti beni motive ediyor. G.Saray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi."İngiliz The Sun gazetesi, başlıktaki bu ifadeyle F.Bahçe'yi manşetine taşıdı.Bahçe'nin müthiş serisi, Avrupa'da da dillerde... İngiliz basınından The Sun, bu başarıyı okuyucularına duyururken, "Avrupa'nın en iyi takımının kim olduğu sorulduğundaifadelerini kullandı ve şu tespitlerde bulundu:, Kartal'ın takımına 12 gol ve 7 asistle liderlik ediyor.9 golü var; sağ kanat oyuncusu İrfan Can 9 gol attı.6 golü-4 asisti var. Batshuayi, Avrupa'da 4 gol attı. King 10 maçta 4 gol kaydetti., şu ana kadar oynadıkları 19 maçın 14'ünde forma giydi. M.United'dan 10 milyon Euro'luk transferinden bu yana 4 asist yaptı.yaz aylarında M.United ve Nottingham Forest'ın radarında olan Livakovic oynuyor.daha az öne çıkan bir role sahip olsa da takımda yer alıyor. Konferans Ligi kadrosunda yok.Trabzon ile karşılaşacaklar. En zorlu sınavları Kasım-Aralık aylarında Beşiktaş ve G.Saray'la.SON olarak Pendikspor engelini çok rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 resmi maç kazanan 8. farklı ekip oldu. Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints takımına ait. Sarı-lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.27 - The New Saints (Galler) - 201626 - Ajax (Hollanda) - 1971/197225 - Ajax (Hollanda)- 199524 - Coritiba (Brezilya)- 201123 - Bayern Münih (Almanya)- 202022 - Real Madrid (İspanya)- 201421 - Rangers (İskoçya)- 2013/201421 - M. City (İngiltere)- 2020/202121 - FENERBAHÇE (TÜRKIYE)SAMET YÜKSEL