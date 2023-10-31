Muhteşem dönüş

Tecrübeli hoca, Jesus ile 411 olan başarılı pas değerini 428’e, 5.6’lık isabetli şut ortalamasını da 7.3’e yükseltti. Topa hakimiyeti %59.6’dan %59.8’e, top çalmayı 15.9’dan 17.1’e çıkardı
Pendik karşısında resital sunan, Süper Lig tarihindesezona 10'da 10 ile başlayanilk takım olan, toplamda ise 19'da 19'a ulaşan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Jorge Jesus'u da unutturdu. Kanarya, maç başına başarılı pas değerinde411'den, 428'e çıkarken, yüzdesinide 83.4'ten, 84.6'ya taşıdı. Kanatları daha çok kullanan F.Bahçe'de isabetliorta karnesi 4.8'den (%27), 6.5'e (%32) yükseldi.
HÜCUM VE SAVUNMA
Geride kalan sezonda maç başına 15.6 şut ve 5.6 isabet ortalaması tutturan Fenerbahçe, Kartal ile şutta 17.8'i,çerçeveyi bulmada da 7.3'ü yakaladı. Topa sahip olma değeri %59.6'dan %59.8'e çıktı. Ayrıca maç başına isabetli şut (5.6), gol(2.9), gol beklentisi (2.71), net pozisyon (5.4)ve kalesine gelen şut (1.8) ortalamasıyla da ligin en iyi ekibi olmayı başardı.
SADECE GOL SAYISI AYNI
Savunmada da iyi işler çıkaran Kanarya, top çalma performansını 15.9'dan 17.1'e, pas arasını da 9.3'ten 9.9'a çekti. Jesus'un geçen yılki takımı,Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve1 yenilgi ile 23 puan toplamış, 29 gol atıp 10 golyemişti. Kartal'ın talebeleri ise 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Geçen sezon olduğu gibi29 gol attı ama kalesinde sadece 5 gol gördü.
G.SARAY'I BEKLIYORUM' F.Bahçe'nin efsane futbolcusu Elvir Baliç, Bosnalı vatandaşı Dzeko ile yediği yemeğin detaylarını Tivibu Spor'a anlattı: "Dzeko zeki biri, başarıya nasıl ulaşacağını iyi bil-i yor. Bana, 'Giuseppe Meazza'da 75 bin kişi önünde oynadım ama F.Bahçe taraftarı kadar maça etki eden bir toplulukgörmedim. 9 senelik şampiyonluk hasreti beni motive ediyor. G.Saray maçı için sabırsızlanıyorum' dedi."
AVRUPA'NIN EN İYİSİYLE TANIŞIN!
İngiliz The Sun gazetesi, başlıktaki bu ifadeyle F.Bahçe'yi manşetine taşıdı F.Bahçe'nin müthiş serisi, Avrupa'da da dillerde... İngiliz basınından The Sun, bu başarıyı okuyucularına duyururken, "Avrupa'nın en iyi takımının kim olduğu sorulduğunda M.City, RealMadrid ya da B.Münih gibi olağan cevaplarverilecektir. Ama şu an kıtanın en iyitakımı, Türk kulübü F.Bahçe" ifadelerini kullandı ve şu tespitlerde bulundu: 37 yaşındaki Dzeko, Kartal'ın takımına 12 gol ve 7 asistle liderlik ediyor. Szymanski'nin 9 golü var; sağ kanat oyuncusu İrfan Can 9 gol attı. 34 yaşındaki Tadic'in 6 golü-4 asisti var. Batshuayi, Avrupa'da 4 gol attı. King 10 maçta 4 gol kaydetti. Fred, şu ana kadar oynadıkları 19 maçın 14'ünde forma giydi. M.United'dan 10 milyon Euro'luk transferinden bu yana 4 asist yaptı. Kalede yaz aylarında M.United ve Nottingham Forest'ın radarında olan Livakovic oynuyor. Eski harika çocuk Emre Mor daha az öne çıkan bir role sahip olsa da takımda yer alıyor. Konferans Ligi kadrosunda yok. Bu hafta Trabzon ile karşılaşacaklar. En zorlu sınavları Kasım-Aralık aylarında Beşiktaş ve G.Saray'la.
DÜNYA REKORUNA 7 KALDI
SON olarak Pendikspor engelini çok rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 resmi maç kazanan 8. farklı ekip oldu. Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints takımına ait. Sarı-lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.
27 - The New Saints (Galler) - 2016
26 - Ajax (Hollanda) - 1971/1972
25 - Ajax (Hollanda)- 1995
24 - Coritiba (Brezilya)- 2011
23 - Bayern Münih (Almanya)- 2020
22 - Real Madrid (İspanya)- 2014
21 - Rangers (İskoçya)- 2013/2014
21 - M. City (İngiltere)- 2020/2021
21 - FENERBAHÇE (TÜRKIYE)
SAMET YÜKSEL