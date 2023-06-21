Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Musa Barrow 12 milyon Euro
Giriş Tarihi: 21.6.2023

Musa Barrow 12 milyon Euro

Musa Barrow 12 milyon Euro
İTALYAN basınından La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Musa Barrow için işinin oldukça zor olduğunu yazdı. Verilen haberde; Bologna'nın, Gambiyalı kanat oyuncusunun bonservisine 12 milyon Euro istediği ve herhangi bir indirime de kesinlikle yanaşmayacağı kaydedildi. Bu rakamın İstanbul ekibi tarafından yüksek bulunduğu da vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 32 karşılaşmada forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

PFDK: 5 YILDIZA İNCELEME SÜRECEK!
PFDK, Başakşehir ile oynanan ve 2-0 kazanılan Türkiye Kupası fni alinde seremoniye Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logonun yer aldığı formayla çıkmasına ilişkin sarı-lacivertlilerin savunmasını değerlendirmeye alacağını ve incelemenin devam edeceğini açıkladı. PFDK, aynı zamanda söz konusu müsabakada yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye toplam 456 bin 500 TL de para cezası verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Sonuna kadar okuyun
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
Musa Barrow 12 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA