Musa Barrow 12 milyon Euro

İTALYAN basınından La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Musa Barrow için işinin oldukça zor olduğunu yazdı. Verilen haberde; Bologna'nın, Gambiyalı kanat oyuncusunun bonservisine 12 milyon Euro istediği ve herhangi bir indirime de kesinlikle yanaşmayacağı kaydedildi. Bu rakamın İstanbul ekibi tarafından yüksek bulunduğu da vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 32 karşılaşmada forma şansı bulan 24 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.PFDK, Başakşehir ile oynanan ve 2-0 kazanılan Türkiye Kupası fni alinde seremoniye Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logonun yer aldığı formayla çıkmasına ilişkin sarı-lacivertlilerin savunmasını değerlendirmeye alacağını ve incelemenin devam edeceğini açıkladı. PFDK, aynı zamanda söz konusu müsabakada yaşanan çeşitli olaylar sebebiyle Fenerbahçe'ye toplam 456 bin 500 TL de para cezası verdi.