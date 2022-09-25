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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Napoli Ferdi ve Osayi için geliyor

italya serie A'da lider durumda olan Napoli, Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor. Sezon başında sarı-lacivertli kulüpten Güney Koreli stoper Kim Min- Jae'yi 18 milyon 50 bin Euro bonservisle kadrosuna katan Napoli, bu kez de Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'in peşinde. İtalyan ekibinin yetkililerinin, pazar günü Beşiktaş derbisini izleyeceği ve bu oyuncuları yerinden takip edeceği öğrenildi. Ardından da Fenerbahçeli yöneticilerle görüşecek olan temsilciler, devre arasında 22 yaşındaki Ferdi ve 24 yaşındaki Osayi'yi transfer etmek istediklerini bildirecek. Sarı-lacivertlilerin bu oyuncuları kadroda tutup tutmayacağı merak konusu… Ferdi bu sezon 6 lig maçının tamamında görev yaparken 1 asist kaydetti. Avrupa'da da 5 karşılaşmada forma giydi. Osayi ise 4'ü lig, 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de Avrupa Ligi olmak üzere 10 mücadeleye çıktı.

U19 TAKIMI İLE HAZIRLANDILAR
Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün sabah idmanı ile devam edildi. Can Bartu Tesisleri'nde Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada dar alanda top kapma ve pas çalışmaları yapılırken U19 takımı ile de hazırlık maçı yapıldı.

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Napoli Ferdi ve Osayi için geliyor
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