Napoli’nin Türk çılgınlığı

Fenerbahçe'den önce Eljif Elmas'ı, sonra Kim Min- Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ısrarı sürüyor. La Gazzetta dello Sport, bir hafta arayla ikinci kez Fenerbahçe'nin genç yıldızlarının İtalyan kulübünün takibinde olduğunu manşete taşıdı.Dünya Kupası'nda bulunan beş oyuncusu haricinde genç futbolcularla takviye ettiği kadrosuyla yarın 13 günlük, 7 Aralık'ta Antalyaspor'la, 11 Aralık'ta ise Crystal Palace'la hazırlık karşılaşması oynayacak.MilliTakım dönüşü ağrıları devam eden Arda Güler'den kötü haber geldi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in ağrılarının sürmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde dizinde travma tespit edilmiştir.denildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 13 maçta 305 dakika şans bulan 17 yaşındaki yıldız; 3 gol, 1 asist üretti.