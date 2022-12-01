Napoli’nin Türk çılgınlığı

Ferdi Kadıoğlu’na ‘7 ciğerli’, Arda Güler’e de ‘Türk Messi’ tanımını yapan La Gazzetta dello Sport, iki oyuncunun Napoli’nin takibinde olduğunu yazdı
Fenerbahçe'den önce Eljif Elmas'ı, sonra Kim Min- Jae'yi kadrosuna katan Napoli'nin Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ısrarı sürüyor. La Gazzetta dello Sport, bir hafta arayla ikinci kez Fenerbahçe'nin genç yıldızlarının İtalyan kulübünün takibinde olduğunu manşete taşıdı. FerdiKadıoğlu için '7 ciğerli', Arda içinde 'Türk Messi' tanımını kullanangazete, iki oyuncunun Napoliscoutları tarafından çok uzunzamandır takip edildiğinin altınıçizdi. Dünya Kupası'nda bulunan beş oyuncusu haricinde genç futbolcularla takviye ettiği kadrosuyla yarın 13 günlük kamp içinAntalya'ya gelecek olan Napoli, 7 Aralık'ta Antalyaspor'la, 11 Aralık'ta ise Crystal Palace'la hazırlık karşılaşması oynayacak.
Arda'nın dizinde travma!
MilliTakım dönüşü ağrıları devam eden Arda Güler'den kötü haber geldi. F.Bahçe'den yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in ağrılarının sürmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuz için tedavi programı başlatılmıştır" denildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 13 maçta 305 dakika şans bulan 17 yaşındaki yıldız; 3 gol, 1 asist üretti.