Navas için doğru adres

Livakovic'te yol alamayan Fenerbahçe'nin radarına giren PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas için Fransız basını, "Doğru adres" yorumu yaptı. Haberde,ifadeleri dikkat çekti. 2019'da Real Madrid'den PSG'ye transfer olan 36 yaşındaki eldiven, geçen sezonun 2. yarısını Nottingham Forest'te kiralık geçirdi. Premier Lig'de 17 maçta 32 gol yiyen Navas, 2 karşılaşmada kaleyi kapattı.kaleci Livakovic'le aylar öncesinden anlaşan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in tutumundan rahatsız. ÖnceGruplara kalmanın kulüp için önemli olduğunu söyleyen yöneticiler 3. ön eleme maçlarına da Livakovic'le çıkmak istiyor. Bunun için tarih olarak 15 Ağustos'u verdi. Ancak takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde tecrübeli kaleciyi bırakıp bırakmayacağı da ayrı bir soru işareti.