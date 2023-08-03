Navas için doğru adres

Fransız basını, Kosta Rikalı eldiven için Fenerbahçe’nin ilgisini böyle değerlendirdi
Livakovic'te yol alamayan Fenerbahçe'nin radarına giren PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas için Fransız basını, "Doğru adres" yorumu yaptı. Haberde, "Donnarumma'nın arkasındakalan Keylor takımdanayrılmak istiyor. Zatenteknik direktör Luis Enrique'nin deplanlarında yer almıyor. Fenerbahçe'ninona ilgisi var ve Paris Saint-Germain sözleşmesi2024'te bitecek olan oyuncuyakolaylık yapmaya hazır" ifadeleri dikkat çekti. 2019'da Real Madrid'den PSG'ye transfer olan 36 yaşındaki eldiven, geçen sezonun 2. yarısını Nottingham Forest'te kiralık geçirdi. Premier Lig'de 17 maçta 32 gol yiyen Navas, 2 karşılaşmada kaleyi kapattı.
DINAMO ZAGREB 15 AĞUSTOS' DEDI
HIRVAT kaleci Livakovic'le aylar öncesinden anlaşan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in tutumundan rahatsız. Önce '10 milyon Euro' serbest kalmamaddesini şart koşan, ardından 9 milyonEuro'ya ikna olan Hırvat kulübü şimdi deŞampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını mazeretgösteriyor. Gruplara kalmanın kulüp için önemli olduğunu söyleyen yöneticiler 3. ön eleme maçlarına da Livakovic'le çıkmak istiyor. Bunun için tarih olarak 15 Ağustos'u verdi. Ancak takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde tecrübeli kaleciyi bırakıp bırakmayacağı da ayrı bir soru işareti.