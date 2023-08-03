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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Navas için doğru adres

Navas için doğru adres

Fransız basını, Kosta Rikalı eldiven için Fenerbahçe’nin ilgisini böyle değerlendirdi

Livakovic'te yol alamayan Fenerbahçe'nin radarına giren PSG'nin Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas için Fransız basını, "Doğru adres" yorumu yaptı. Haberde, "Donnarumma'nın arkasında kalan Keylor takımdan ayrılmak istiyor. Zaten teknik direktör Luis Enrique'nin de planlarında yer almıyor. Fenerbahçe'nin ona ilgisi var ve Paris Saint-Germain sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncuya kolaylık yapmaya hazır" ifadeleri dikkat çekti. 2019'da Real Madrid'den PSG'ye transfer olan 36 yaşındaki eldiven, geçen sezonun 2. yarısını Nottingham Forest'te kiralık geçirdi. Premier Lig'de 17 maçta 32 gol yiyen Navas, 2 karşılaşmada kaleyi kapattı.

DINAMO ZAGREB 15 AĞUSTOS' DEDI
HIRVAT kaleci Livakovic'le aylar öncesinden anlaşan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in tutumundan rahatsız. Önce '10 milyon Euro' serbest kalma maddesini şart koşan, ardından 9 milyon Euro'ya ikna olan Hırvat kulübü şimdi de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını mazeret gösteriyor. Gruplara kalmanın kulüp için önemli olduğunu söyleyen yöneticiler 3. ön eleme maçlarına da Livakovic'le çıkmak istiyor. Bunun için tarih olarak 15 Ağustos'u verdi. Ancak takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde tecrübeli kaleciyi bırakıp bırakmayacağı da ayrı bir soru işareti.

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Navas için doğru adres
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