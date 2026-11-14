Ne İnter ne Juve rota F.Bahçe!

Kadrosuna dört takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, yabancı oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak yerli futbolcu transferine büyük önem veriyor. Orta saha bölgesine iki yönlü bir isim almak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu geldi. Milli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. İtalyan ekibi, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak ve yeni bir kontrat imzalamak istiyor. Ancak Hakan'ın, sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmadığı ve geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor. Juventus da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.

EMRE BELÖZOĞLU LİDERLİĞİ ONA VERECEK

Hakan ise siyah-beyazlı takıma da oldukça soğuk... Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferini devre arasında sonuçlandırabilmek için bonservis hesabını da yaptı. Milli futbolcunun sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması nedeniyle sarı-lacivertliler, Inter'in sezon sonunda oyuncuyu bedelsiz kaybetme ihtimalini de değerlendiriyor. Yönetim, 10 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeliyle Hakan'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Emre Belözoğlu'nun da yeni sisteminde kilit rol aynayacak 32 yaşındaki orta saha bundan sonraki kariyerini Türkiye'de sürdürmeyi hedefliyor.

SAĞLIK KURULU SİL BAŞTAN!

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtildi. 45 yaşındaki Polat, 2021-22 yılları arasında Göztepe'de görev aldı. İzmir ekibinden Trabzonspor'a transfer olan Polat, 2 yıl boyunca bordo-mavili kulübün doktoru oldu ve 2024'ün ekim ayında ise Trabzon'dan ayrıldı. Böylece Polat, Ahmet Kulduk'un yerine geçti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör