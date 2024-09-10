Ne istiyorsa yapılıyor!

Transfer döneminin bitmesine 4 gün kala Filip Kostic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun özel isteğini de yerine getirmiş oldu.İmza attıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, Roma'nın başındayken de talip olduğu Sırp sol kanat oyuncusunu liste başı olarak yönetime sunmuştu.3 ay aradan sonra fırsat transferi olarak sarılacivertli yönetim, Sırp yıldızı kadrosuna kattı. En-Nesyri, Saint-Maximin gibi futbolcuların ardından Mourinho'nun bir isteği daha yerine getirilmiş oldu. Fenerbahçe, En-Nesyri için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirmişti. Saint-Maximin'in ise maaşını Al Ahli'nin vereceği ve Suudi