Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleri ile buluştu. Hedeflerinin F.Bahçe ruhunu yeniden canlandırmak olduğunu belirten Saran, şu sözlerle projelerini anlatıp oy istedi: "Gece gündüz Fenerbahçe için çalışacak bir ekip kurduk. 'Adama göre görev değil, göreve göre adam' anlayışını benimsedik. Bugün, yine ve daha da güçlü bir sesle, 'Ne sabır ne süre' diyoruz. Şimdi bizim bu sözlerimize 'Yeni bir maceraya atılmak' mı dersiniz. Şahsen ben demem. Ben neye macera derim biliyor musunuz? Yedi yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye 'macera' derim."