Ne yaptın İsmail! Daha taksidi bitmedi!

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enerbahçe idmanında şok bir sakatlık yaşandı. Teknik direktörü Mourinho, antrenman maçını yakından takip ederken İsmail Yüksek'in darbesi ile yerde kaldı.
Portekizli hoca, bir süre acı içinde yerde kıvrandı. Olayın şoku atlatıldıktan sonra espriler havada patladı. Futbolcular, İsmail'e "Ne yaptın, daha taksidi bitmedi," "Hocayı kesip yerine mi geçeceksin"
sözleriyle takıldılar. Otobüs devir teslim törenine gelirken sekerek yürüyen Portekizli hoca sosyal medyadan şu uyarıyı yaptı: "Genç koçlara ders; "Asla oyuncularla aynı renk giymeyin... Sana topu atabilirler ya da arkandan tekmelerler."
Bu arada F.Bahçe, yeni takım otobüsünü dün teslim alırken, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Gündüz, "Bu otobüs 50. yıla özel yapıldı" dedi.