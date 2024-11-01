Ne yaptın İsmail! Daha taksidi bitmedi!

enerbahçe idmanında şok bir sakatlık yaşandı. Teknik direktörü Mourinho,Portekizli hoca, bir süre acı içinde yerde kıvrandı. Olayın şoku atlatıldıktan sonra espriler havada patladı. Futbolcular, İsmail'esözleriyle takıldılar. Otobüs devir teslim törenine gelirken sekerek yürüyen Portekizli hoca sosyal medyadan şu uyarıyı yaptı:Bu arada F.Bahçe, yeni takım otobüsünü dün teslim alırken, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Gündüz, "Bu otobüs 50. yıla özel yapıldı" dedi.