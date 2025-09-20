Nefesler tutuldu kongre başlıyor!

Başkan adayları bugün konuşacak ve yönetim kurulu ibraya sunulacak. Yarın ise seçim var

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak. Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek. Kongre, saat 10.30'da başlayacak. İlk günde iki başkan adayı son konuşmalarını yapacak. Ardından yönetim ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak. İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi yarın yapılacak. Rekor katılım beklenen kongre, 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için oy bekleyecek. Aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

AZİZ YILDIRIM: KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM

F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada seçimli genel kurula katılmayacağını ve başkan adaylarından herhangi birini desteklemeyeceğini duyurdu. Yıldırım, "İki başkan adayından herhangi birinin yanında değilim… 11, 12 ve 13. maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetime devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir" dedi.



GÖREVİ BIRAKMAZSAN SONU TATSIZ OLACAK!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını isterken mesajını verdi: "Kendi rızanla istifa et yoksa bu iş tatsız bitecek"

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptıkları ziyaretin detaylarını anlattı. Ezeli rakipleri Galatasaray'a da göndermede bulunan Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı:

TFF'YE gittik, toplantı yaptık. Sonra ben başkanla bire bir görüştüm. Bizi birbirimize karşı getirmeye çalışıyorlar. Hakem sistemindeki usulsüzlükleri, yanlışları, liyakatsizlikleri anlatmaya gittim. Mevcut MHK Başkanı, Türk futbolunun bekası için, bu kadar kulübün ona karşı geldiği bir noktada kendi rızasıyla ayrılmalıdır. Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu tatsız olacak.

TÜRK hakemliğinin ne olduğu Avrupa'daki maç sonuçlarından belli. Burada esip gürleyen takımlar Avrupa'da büyük sıkıntı yaşıyor.



KADIKÖY CEHENNEMİ BİZİMLE GERİ GELECEK

Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran, seçim öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu. Gündemdeki bahis şirketi konusuyla ilgili de konuşan Saran şunları söyledi:

BAKIN, defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum: Biz hisse devri için (bahis şirketi) başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kötü niyet oldu ve kabul edilmedi, şirket benim, kapatırım.

ALANYASPOR maçındaki beraberlikte dış etkenler var. Sondaki hakem hataları akıl dışı. Bunu yenmenin yolu, tekmeye kafayla giren bir takım oluşturmak. Kadıköy cehennemini geri getirecek, Fenerbahçe ruhunu geri getirecek bir takım…

F.BAHÇE'NIN 300 milyon dolar geliri var, bunu yönetmek önemli. Sponsorluk konusunda da profesyonellerden oluşan bir komite kuracağız. Biz buraya başkan olmaya değil, iyi başkan olmaya geliyoruz.



