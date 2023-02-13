Nuamah pazarlığı

Transfer döneminin 18 Şubat'a uzatılması sonrası çalışmalarını yeniden hızlandıran Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un skorer bir kanat oyuncusu isteği üzerine Ernest Nuamah'ı gündemine aldı.Kanarya'nın 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama inilmesi halinde transferi bitirmek istediği gelen haberler arasında.Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.78 boyundaki oyuncunun sürati, topla birlikte hızlanması en önemli özelliklerinden...Nuamah, sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.