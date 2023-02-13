Nuamah pazarlığı

Sarı-lacivertliler, Norveç kulübü Nordsjaelland’ın 8 milyon Euro istediği Ganalı sol açık Ernest Nuamah’ı 5 milyon Euro’ya bitirmeye çalışıyor
Transfer döneminin 18 Şubat'a uzatılması sonrası çalışmalarını yeniden hızlandıran Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un skorer bir kanat oyuncusu isteği üzerine Ernest Nuamah'ı gündemine aldı. FC Nordsjaelland takımında formagiyen 19 yaşındaki Ganalısol açık için nabız yoklayansarı-lacivertliler, 8 milyonEuro'luk bonservis isteğiylekarşılaştı. Kanarya'nın 5 milyon Euro seviyesinde bir rakama inilmesi halinde transferi bitirmek istediği gelen haberler arasında.
HIZI JORGE JESUS'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Ernest Nuamah'ın Danimarka kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.78 boyundaki oyuncunun sürati, topla birlikte hızlanması en önemli özelliklerinden... Jesus'un da oyuncuyaonay verdiği ve en kısa süredetransferin sonuçlanmasını arzuladığıgelen haberler arasında. Nuamah, sol kanat dışında sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de forma giyebiliyor.