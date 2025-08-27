O kim? Tanımıyorum!

Jose Mourinho, Benfica maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında da soruları yanıtladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın, "Ne var ki Benfica'da, çok rahatlıkla geçebiliriz" sözünün hatırlatılması üzerine, "Özellikle yarınki (bugünkü) maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum" şeklinde konuştu. Benfica'nın stadında oyuncularının etkilenmeyeceğini de aktıran Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

HAMDİ AKIN NE DEMİŞTİ?

F.BAHÇE Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu transferi için açıklamalarda bulundu. "Maddi anlamda transfer yapmak kolay olmuyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem'i. Kerem Aktürkoğlu inşallah gelecek" diyen Akın, Benfica maçı içinse "Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya..." ifadelerini kullandı.