O yıldız Robert Lewandowski!

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün A Spor'daki yayındaifadeleri kullanmıştı. Ilıcalı, "Biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk.dedik. Türkiye konuşacak. Mourinho 'oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz' dedi" şeklinde konuştu. Bu ismin kim olduğuna ise SABAH Spor ulaştı.Sezon başında zaman zaman adı geçen futbolcunun, Mourinho'nun kararı ile takım içi dengeler gözetilerek istenmediği belirtildi.DERBİ öncesinde Beşiktaş'ta oyunculara galibiyet primi verilecek. Geçtiğimiz gün takımın alacakları ödenip oyunculara moral aşılanırken Başkan Hüseyin Yücel, F.Bahçe'yi yenmeleri halinde futbolculara yüksek bir zafer primi müjdesini de açıkladı.maç öncesinde iki takımın kadro değerleri de dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre F.Bahçe 226 milyon 130 bin Euro, Beşiktaş ise 139 milyon 480 bin Eurodeğere sahip. Toplamda iki ekibin kadrosu 13.4 milyar TL'ye ulaşıyor.