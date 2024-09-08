Oğuz ve Levent’e uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek Levent Mercan ve sol kanat Oğuz Aydın'ı Avrupa listesine almadı. Portekizli teknik adam, gurbetçi futbolcu Levent'i güçsüz bulurken fizik olarak daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi. Alanyaspor'dan bu yaz başında kadroya dahil edilen Oğuz için de aynı görüşte olan tecrübeli hoca, 23 yaşındaki ismin fizik kalitesi dışında, oyun görüşü, doğru yerde pas, orta ve şut seçimleri tercihlerinden memnun değil. Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2 milyon Euro'ya, Oğuz Aydın'ı 6 milyon Euro'ya almıştı.