Omurgası çöktü!

Pendik maçını 5-0 kazanan Fenerbahçe, iki önemli oyuncusunun sakatlığıyla sarsıldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sıkıntı yaşayan Fred'incumartesi günü Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Pendik müsabakasında sakatlık yaşayan diğer isim olan Becao'dan da kötü haber geldi. Brezilyalı stoperin durumunun ciddi olduğu ve 5-6 hafta oynayamayacağı iddia edildi.Kanarya'da Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz de sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.Orta sahada ise Fred'in yerine Miha Zajc'ın görev yapması bekleniyor.