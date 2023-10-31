Omurgası çöktü!

Takımın vazgeçilmezleri arasındaki Fred ve Becao, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Orta sahada Zajc’ın oynaması beklenirken, stoperde ise problem büyük
Pendik maçını 5-0 kazanan Fenerbahçe, iki önemli oyuncusunun sakatlığıyla sarsıldı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında sıkıntı yaşayan Fred'in, cumartesi günü Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği, Adana Demirspor karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Pendik müsabakasında sakatlık yaşayan diğer isim olan Becao'dan da kötü haber geldi. Brezilyalı stoperin durumunun ciddi olduğu ve 5-6 hafta oynayamayacağı iddia edildi. Böyleceİsmail Kartal'ın elinde, asıl mevkii stoperolan sadece Samet Akaydın kaldı.
OOSTERWOLDE STOPER OLARAK SAHAYA ÇIKACAK
Kanarya'da Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz de sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor maçında büyük ihtimalle sol bek Oosterwolde,stoperde Samet Akaydın'ın partneriolacak. Orta sahada ise Fred'in yerine Miha Zajc'ın görev yapması bekleniyor.